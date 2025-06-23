ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¸å¡É¤òÅê¤²¤ë¤Î¤ÏÉéÃ´¡©¡¡¥É·³±¦ÏÓ¤¬Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»¡ÖÈà¤ÏÌîµå³¦¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤À¡×
ÂçÃ«¤Î¸åÂ³¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹¡£(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö6·î16Æü¤Ë663Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÃæ5Æü¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢1²ó¡Ê18µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë26¹æ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ3ÆÀÅÀ¤ÈÂÇËÀÇúÈ¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î¿¿¿ñ¡×¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«1¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¤½¤ì¤â18µå¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÉé²Ù¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦Éª¤Ø¤Î¼ê½Ñ¤«¤é¿µ½Å¤ËºÆµ¯¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ÎºÍ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤³èÌö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ËÂçÃ«¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢2²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ5²ó¡Ê77µå¡Ë¤òÅê¤²¤¿¥Ù¥ó¡¦¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÈÆ±¤¸»î¹ç¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·®¾Ï¤òÆÀ¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â·æ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤¬¤È¤ê¤ï¤±¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤À¡£¡ÖÈà¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ë´°àú¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢ÊóÉü»àµåÁûÆ°¤âµ¯¤¤¿¸½ÃÏ»þ´Ö6·î19Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Þ¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËË«¤á¤Á¤®¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÌîµå³¦¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤À¤È»×¤¦¡£²¿¤è¤ê¤âËÍ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ²È¤Ê¤ó¤À¡£¤¢¤Î»þ¡ÊÂçÃ«¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÊÒ¼ê¤Ç»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤ÂÐ±þ¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»î¹çÅÓÃæ¡¢¤½¤ì¤â½øÈ×¤«¤é¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤éÂç·¶ºÀ¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦26ºÐ¤Ï¡¢¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÅê¼ê¤Î¸åÂ³¡É¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤â°Õ¤Ë²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢2²ó¡¢3²ó¡¢¤½¤·¤Æ5²ó°Ê¾å¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ÎÁý²Ã¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]