ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¹âÇ®¡Ö¤³¤ì¤«¤é¾®»ù²Ê¤Ë¡×¡¡¡Ø¤¢¤ÊÃ¥¡ÙÊüÁ÷Æü¤ËÊì¤È¤·¤ÆËÛÁö¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê38¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè10ÏÃÊüÁ÷ÅöÆü¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥ê¥¢¥¿¥¤ÀäË¾Åª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤«¤é¾®»ù²Ê¤Ë¡×Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡ËÌÀî¤Ï¡ÖÌ¼¹âÇ®¤Ë¤Ä¤Ä«¾®»ù²ÊÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é»Å»ö¢ªµ¢Âð¤·¤¿¤éÂ©»Ò¤â¹âÇ®½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¾®»ù²Ê¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹±Îã¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥ê¥¢¥¿¥¤ÀäË¾Åª¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢°¦¤È¶¸µ¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÌÜÁ°¤ÎÂè10ÏÃÊüÁ÷ÅöÆü¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¾®»ù²Ê¤ò2±ýÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Â¿Ë»¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿ËÌÀî¤À¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Áá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤«ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡×¡Ö¥ª¥«¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÂè10ÏÃ¤Ï¡¢¹É³¤¡ÊËÌÀî¡Ë¤ÎÍ¶²ý¤¬¡¢Èþ³¤¡Ê°ì¿§¹áÀ¡¡Ë¡¢°°¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Èþ³¤¤¬¡ÖºÇÄã¤À¤è¡ªºÇÄã¡¢ºÇÄã¡ª¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡£°°¤ÈË¾·î¡ÊÅû°æÆ»Î´¡Ë¤Î·èÊÌ¡¢¡ÈºÆ¤Ó¿ÍÀ¸½ªÎ»¡É¤¹¤ë¶êÂ¼¡Ê°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ë¤ä¡¢¹É³¤¤¬¤à¤»¤Óµã¤¯ÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Ë¾·î¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Èþ³¤¤¬¼«Ê¬¤Î½Ð¼«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹É³¤¤È·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¿Æ¸µ¤«¤é¹É³¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿»Ò¤À¤È¸ç¤Ã¤¿Èþ³¤¤Ï¡¢·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¹É³¤¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«Ê¬¤òñÙ¤·¤Æ¤¤¤¿°°¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤È¼ºË¾¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·°°¤Ë±£¤·ÄÌ¤»¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢¹É³¤¤ÎÌ¼¡¦Èþ³¤¤³¤½¤¬Ë¨»Ò¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¹É³¤¤¬Í¶²ýÈÈ¡½¡½¡£°°¤Ï¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÏµÇâ¡Ê¤í¤¦¤Ð¤¤¡Ë¤¹¤ë¡£
Ë¾·î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°°¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¡¢Ë¨»Ò¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤¬¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤°°¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢°°¤ÏË¾·î¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÉô²°¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈË¾·î¤Ï¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¡£
¤½¤Îº¢¡¢¹É³¤¤ÈÈþ³¤¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¡¢Èþ³¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤ÎÕ©¼Î¡Ê¤ª¤Ð¤¹¤Æ¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£Èþ³¤¤ÏÇ°´ê¤À¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¹É³¤¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î´é¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤Î¿§¤¬¡£¹É³¤¤â¤Þ¤¿¡¢Èþ³¤¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¡¢ºá¤ò½þ¤¦¤È¤¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ø¡¢°°¤¬¸½¤ì¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤«¤é¾®»ù²Ê¤Ë¡×Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡ËÌÀî¤Ï¡ÖÌ¼¹âÇ®¤Ë¤Ä¤Ä«¾®»ù²ÊÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é»Å»ö¢ªµ¢Âð¤·¤¿¤éÂ©»Ò¤â¹âÇ®½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¾®»ù²Ê¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹±Îã¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥ê¥¢¥¿¥¤ÀäË¾Åª¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÂè10ÏÃ¤Ï¡¢¹É³¤¡ÊËÌÀî¡Ë¤ÎÍ¶²ý¤¬¡¢Èþ³¤¡Ê°ì¿§¹áÀ¡¡Ë¡¢°°¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Èþ³¤¤¬¡ÖºÇÄã¤À¤è¡ªºÇÄã¡¢ºÇÄã¡ª¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡£°°¤ÈË¾·î¡ÊÅû°æÆ»Î´¡Ë¤Î·èÊÌ¡¢¡ÈºÆ¤Ó¿ÍÀ¸½ªÎ»¡É¤¹¤ë¶êÂ¼¡Ê°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ë¤ä¡¢¹É³¤¤¬¤à¤»¤Óµã¤¯ÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Ë¾·î¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Èþ³¤¤¬¼«Ê¬¤Î½Ð¼«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹É³¤¤È·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¿Æ¸µ¤«¤é¹É³¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿»Ò¤À¤È¸ç¤Ã¤¿Èþ³¤¤Ï¡¢·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¹É³¤¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«Ê¬¤òñÙ¤·¤Æ¤¤¤¿°°¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤È¼ºË¾¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·°°¤Ë±£¤·ÄÌ¤»¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢¹É³¤¤ÎÌ¼¡¦Èþ³¤¤³¤½¤¬Ë¨»Ò¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¹É³¤¤¬Í¶²ýÈÈ¡½¡½¡£°°¤Ï¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÏµÇâ¡Ê¤í¤¦¤Ð¤¤¡Ë¤¹¤ë¡£
Ë¾·î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°°¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¡¢Ë¨»Ò¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤¬¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤°°¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢°°¤ÏË¾·î¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÉô²°¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈË¾·î¤Ï¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¡£
¤½¤Îº¢¡¢¹É³¤¤ÈÈþ³¤¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¡¢Èþ³¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤ÎÕ©¼Î¡Ê¤ª¤Ð¤¹¤Æ¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£Èþ³¤¤ÏÇ°´ê¤À¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¹É³¤¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î´é¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤Î¿§¤¬¡£¹É³¤¤â¤Þ¤¿¡¢Èþ³¤¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¡¢ºá¤ò½þ¤¦¤È¤¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ø¡¢°°¤¬¸½¤ì¡Ä¡£