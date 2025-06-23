Ãæ¹ñ¤Î°ÜÆ°ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡¢ºòÇ¯½é¤á¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¸º¾¯¤òÃ£À®
¾å³¤¤ÇÀè¤´¤í³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯À¤³¦°ÜÆ°ÄÌ¿®Âç²ñ¡ÊMWC25¾å³¤¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¡Ö°ÜÆ°ÄÌ¿®¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î°ÜÆ°ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ï2024Ç¯¤Î»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç½é¤á¤Æ¸º¾¯¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢2019Ç¯°Ê¹ß¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Î°ÜÆ°ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÎÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¾å¾º¤òÂ³¤±¡¢2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤ÎÎßÀÑÇÓ½ÐÎÌ¤Ï7¡óÁý²Ã¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤Ï30¡ó¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯¤Î°ÜÆ°¥Ç¡¼¥¿¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬2019Ç¯Èæ¤ÇÌó4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î°ÜÆ°ÄÌ¿®¶È³¦¤¬2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇÓ½ÐÎÌ¤òÈ¾¸º¤µ¤»¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÌÜ²¼À¤³¦ºÇÂç¤Î°ÜÆ°ÄÌ¿®»Ô¾ì¤Ç¡¢5GÀÜÂ³¿ô¤Ï10²¯·ï°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5G¥«¥Ð¡¼Î¨¤Ï5Ç¯Á°¤Î10¡óÌ¤Ëþ¤«¤é¸½ºß¤Ç¤Ï90¡ó°Ê¾å¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Á´¹ñ¤Î°ÜÆ°ÂÎÀÜÂ³Á´ÂÎ¤Î57¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë