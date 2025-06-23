ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¡Ø¥¨¥¢¡¦¥¸¥çー¥À¥ó40¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¥ä¥ó¥°¤âÎý½¬¤ÇÃåÍÑ

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OFFICIAL LOOK: Air Jordan 40 "White/Black" 🏀
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- KicksFinder (@KicksFinder) June 22, 2025
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NEW AIR: Trae Young has been sharing photos of himself training in a blurred out sneaker in recent days 👀
We can confirm that the blurred shoe is the Air Jordan 40 and Trae is wear-testing the model, which is set to debut in Fall 2025 🗓️ pic.twitter.com/usE3yugEUs
- Sole Retriever (@SoleRetriever) June 19, 2025
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