¥¤¥ó¥ÉÁí¹ç£Ð£Í£É¡¢6·îÂ®ÊóÃÍ¤Ï61.0¡¡14¥«·î¤Ö¤ê¹â¿å½à
¡Î¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¡¡£²£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £Ó¡õ£Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬¤Þ¤È¤á¤¿£¶·î¤Î£È£Ó£Â£Ã¥¤¥ó¥ÉÁí¹ç¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡ËÂ®ÊóÃÍ¤Ï£¶£±¡¥£°¤È¡¢Á°·î¤Î£µ£¹¡¥£³¤«¤é¾å¾º¤·£±£´¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£´ë¶È¤¬Æâ³°¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áÀ¸»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼Ä´ºº¤Ç¤Ï£µ£¹¡¥£´¤Ø¤Î¾®Éý¤Ê¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Áí¹ç£Ð£Í£É¤Ï£´Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¥ÉÔ¶·¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤Ï£µ·î¤Î£µ£¸¡¥£¸¤«¤é£¶£°¡¥£·¤Ø¾å¾º¤·¡¢ºòÇ¯£¸·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À½Â¤¶È£Ð£Í£É¤â·øÄ´¤ÊÀ¸»º¤òÇØ·Ê¤Ë£µ£·¡¥£¶¤«¤é£µ£¸¡¥£´¤Ø¾å¾º¤·¤¿¡£
£È£Ó£Â£Ã¤Î¥¤¥ó¥ÉÃ´Åö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥×¥é¥¸¥å¥ë¡¦¥Ð¥ó¥À¥ê»á¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·µ¬Í¢½Ð¼õÃí¤¬Ì±´ÖÉôÌç¤Î»ö¶È³èÆ°¤ò°ú¤Â³¤»É·ã¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¿·µ¬¼õÃí»Ø¿ô¤Ï²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤Ë¤è¤ê£±£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·µ¬Í¢½Ð¼õÃí»Ø¿ô¤Ï£²£°£±£´Ç¯£¹·î¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎÍ¢½Ð¼õÃí¤ÏÁ°·î¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆß²½¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥À¥ê»á¤Ï¡Ö·øÄ´¤ÊÀ¤³¦Åª¼ûÍ×¤È¼õÃí»Ä¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Ï¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À½Â¤¶È¸ÛÍÑ»Ø¿ô¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤âÁ°·î¤è¤ê¤Ï´Ë¤ä¤«¤À¤¬¡¢·øÄ´¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÊª²Á°µÎÏ¤Ï¼ã´³´ËÏÂ¤·¡¢ÅêÆþ²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï£±£°¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£´ë¶È¤¬¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤áÃÍ¾å¤²¤ò¹µ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢À½ÉÊ²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï£µ·î¤ËµÏ¿¤·¤¿£¶¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡£
Ì±´ÖÉôÌç¤Î¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î·Ê¶·´¶¤Ï£²Ç¯¶¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£