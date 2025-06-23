»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËË´¤ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¡ÖËÜÅö¤ÏºòÆü¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë2017Ç¯6·î¤ËÆý¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¡õÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤È¤ªÊè»²¤ê
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ô¥½½Ïº¤Ï¡Ö¤¤¤³¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ëã±û¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ÏºòÆü¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É»£±Æ¤ÇÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¹Ô¤¯»ö¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖºòÆüÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÆó¿Í¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤ÎÊè¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÇÍè¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖËã±û¤µ¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£