サザンオールスターズのデビュー47年記念特別番組『サザンと私のはじまりのうた』が、6月25日(水)に茅ヶ崎のコミュニティFM「茅ヶ崎エフエム(89.2MHz)」にて生放送される。 本番組ではサザンオールスターズのデビュー47年記念日となる2025年6月25日に、リスナーから事前に「あなたが初めて聴いたサザンの曲と、そのエピソード」を募集し、その想い出と共に楽曲を紹介する3時間の特別生放送。サザンとの出会いを軸に、ファンの記憶と茅ヶ崎の風景が重なり合う、“心に残る音楽番組”として届けられる予定だ。当日はリアルタイムでのリクエスト・メッセージも受け付ける。 また、放送当日はスタジオに隣接する茅ヶ崎カフェにて、生放送の様子を観覧することもできる。観覧は無料、出入り自由とのこと。カフェでは6月25日限定のスペシャルコラボメニューも販売するのでチェックしてほしい。 茅ヶ崎カフェ連動スペシャルコラボメニュー 「おイシイ農園のプチトマトとチーズのホットサンド」:470円(税込)(47年にちなみ“470円”でご提供)この日は特別にエボシくんとミゼットのダブル焼き印付き!!ぜひ、サザンの音楽に包まれた午後を、茅ヶ崎でお楽しみください! サザンオールスターズ デビュー47年記念特別番組クライオエンジニアリングpresents「サザンと私のはじまりのうた」 放送日時:2025年6月25日(水)14:00〜17:00放送場所:茅ヶ崎FMミッドタウンより生放送パーソナリティ:宮治淳一/政井マヤ/田粼亜実 ●茅ヶ崎FM公式アプリで全国どこからでもお聴きいただけます。いつでもどこでも、ラジオの聴取・茅ヶ崎の防災情報をいち早くキャッチできます。Apple→ https://apps.apple.com/jp/app/id6504838815Android→https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyName.chigasaki_fm 茅ヶ崎エフエム■オフィシャルサイト: https://chigasaki-fm.com■オフィシャルX: https://x.com/Chigasaki_FM■オフィシャルInstagram: https://www.instagram.com/chigasaki_fm■オフィシャルFacebook: https://www.facebook.com/ChigasakiFM 関連リンク ◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト◆サザンオールスターズ オフィシャルX◆サザンオールスターズ オフィシャルInstagram◆サザンオールスターズ オフィシャルYouTubeチャンネル◆サザンオールスターズ オフィシャルTikTok◆サザンオールスターズ オフィシャルFacebook

