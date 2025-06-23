i-dle¡¦¥ß¥è¥ó¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¡©¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡õ¼ø¾Þ¼°¤ÇMC¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¡ÈËüÇ½¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¡ª
i-dle¤Î¥ß¥è¥ó¤¬¡¢¡ÈËüÇ½¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥è¥ó¡¢¡È¤Û¤ÜÉ³¡É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
¥ß¥è¥ó¤Ï6·î21Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡Ù¡ÊSBS¡Ë¤È¡¢À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè34²ó¥½¥¦¥ë²ÎÍØÂç¾Þ¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¿Ê¹Ô¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¥ß¥è¥ó¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈÖÁÈ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡È¥Ó¥®¥Ê¡¼¡É¤È¡È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤Î´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢Âî±Û¤·¤¿¿Ê¹ÔÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥è¥ó¤Ï¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè34²ó¥½¥¦¥ë²ÎÍØÂç¾Þ¡×¤Ç¤âMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥è¥ó¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡ÖºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥è¥ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤Î±þ±ç¤òÇØ¤Ë¡¢¶¦±éMC¤È¤ÎÂ©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¡¢¼°Åµ¤ò¸«»ö¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥ß¥è¥ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¡ÊMnet¡Ë¤ÇÌó2Ç¯9¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÇÄ¹¼÷MC¤òÌ³¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¿Ê¹Ô¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÂÐ·è¡ª¥Ú¥ó¥Ü¥ó¥Ú¥ó¥Ü¥ó¡Ù¡ÊJTBC¡¢¸¶Âê¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ß¥è¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëi-dle¤Ï¡ÖÂè34²ó¥½¥¦¥ë²ÎÍØÂç¾Þ¡×¤ÇÂç¾Þ¤ª¤è¤ÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥ß¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯1·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×i-dle¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯5·î2Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI am¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤ËCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BLACKPINK¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£