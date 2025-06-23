TOBE¤ÎÂç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÀú¤é¤ìº¤ÏÇ
¡¡TOBE¤ÎISSEI¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ËÀú¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ëTOBE¤ÎISSEI
¡¡¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎHIPHOP ¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸É¹â¤ÎÃË¡¦AK-69¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNG¤È¤·¤Æ¤¤¿5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£Âè»Í²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏTOBE¤ÎISSEI¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÇÂÎÆâ»þ·×¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ·è¥ë¡¼¥ë¤Ï5Ê¬´Ö¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¡¢¸íº¹¤Ê¤¯½Ð¤é¤ì¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£Àè¹Ô¤ÏISSEI¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¡¢30ÉÃ¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¼ÙËâ¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤Ìµ¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÆÍÁ³¡Ö¤¢¤¡¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ISSEI¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢Íè¤¤¡×¤ÈISSEI¤Î¶»¶Ú¤òÃ¡¤¡¢Ä©È¯¡£ISSEI¤â¡Ö¥¦¥§¡Á¥¤¡×¤ÈÃ¡¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¡ÖÄË¤Ã¤Æ¤¨¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡£ISSEI¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÎÆâ»þ·×¥Ð¥È¥ë¤òÂ³¤±¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò½Ð¤ë¤È·ë²Ì¤Ï5Ê¬23ÉÃ¡£23ÉÃ¤Î¸íº¹¤ËAK-69¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤è¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡ISSEI¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÑÂÖ¤ª¤¸¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë