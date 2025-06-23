ÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¤·¤¿


ÇòÈ±¤â¥·¥ß¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤â¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¡£43ºÐ½÷À­¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤È¤Ï¡¿»ä¤ÎÀ¸Íý¤Î¤·¤Þ¤¤Êý¡Ê1¡Ë

À¸ÍýÉÔ½ç¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÈ¯´À¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¤¥é¥¤¥é¡£¸¶°ø¤â¤Ï¤Ã¤­¤ê¤»¤º¡¢¾É¾õ¤ÎÉÑÅÙ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê40Âå°Ê¹ß¤Î½÷À­¤Ëµ¯¤³¤ë¿´¿È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¡©¤Èµ¿Ìä¤Ï¿Ô¤­¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£

ÊÄ·Ð¤Î»þ´ü¤ò¶´¤ó¤ÀÁ°¸å¤ÎÌó10Ç¯´Ö¤ò¤µ¤¹¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¼ÂºÝ¤ÎÂç¿Í½÷À­¤¬·Ð¸³¤·¤¿40Âå¤«¤é¤ÎÉÔÄ´¤ä¹¹Ç¯´ü¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¸¶¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥¬²½¡£º£¤Þ¤µ¤ËÉÔÄ´¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³µ­¡Ø»ä¤ÎÀ¸Íý¤Î¤·¤Þ¤¤Êý¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¸¶¤¢¤¤¤ß¡¢´Ø¸ýÍ³µªÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø»ä¤ÎÀ¸Íý¤Î¤·¤Þ¤¤Êý¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤è¤Í¤§


²ð¸îÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿


¤Þ¤¿°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä


º£ÅÙ¤ÏÉÔÌ²¡ª


µ¤¤Å¤±¤Ð¡¡Ä«¡Ä


¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡Á¡ª¡ª


¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤


¤À¤á¤À¡¡Á°¤è¤ê¤Ò¤É¤¤


»ä¤Ï¤É¤³¡©


¤Þ¤¿µã¤±¤Æ¤­¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©


¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤è¤¦¤«¤Ê


¢¨¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï°å»Õ¤Î´Æ½¤¤ò·Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÇÎÅ¹Ô°Ù¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°å»ÕÅù¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¾å¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ãø¡á¸¶¤¢¤¤¤ß¡¢´Ø¸ýÍ³µª¡¿¡Ø»ä¤ÎÀ¸Íý¤Î¤·¤Þ¤¤Êý¡Ù