´ØÅì¹Ã¿®¤Ï24Æü¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¡¡27Æüº¢¤Þ¤ÇÇß±«¶õ¤¬Â³¤¯¡¡ÂæÉ÷2¹æÀÜ¶á¤Î¤ª¤½¤ì
ÂæÉ÷2¹æ¤¬¡¢º£Æü23Æü9»þ¸½ºß¤Ë¾®³Þ¸¶¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¡£º£¸å¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¯Ã£¤»¤º¡¢ËÌ¾å¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ®ÂÓÍ³Íè¤ÎÈó¾ï¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¡×¤¬ÂæÉ÷ÀÜ¶áÁ°¤«¤é´ØÅì¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¡£É÷¤¬¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡£³¤¾å¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÇÈ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃí°Õ¡£
ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëÁ°¤«¤éÂç±«¡¡Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
º£Æü6·î23Æü¸áÁ°9»þ¡¢¾®³Þ¸¶¶á³¤¤ÇÂæÉ÷2¹æ¡Ö¥»¡¼¥Ñ¥Ã¥È¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£15»þ¸½ºß¡¢ÉãÅç¤ÎÆîÅìÌó230¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢»þÂ®20¥¥í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âËÌ¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢25Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÈ¬¾æÅç¤ÎÆî¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢³¤¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤âºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
27Æü(¶â)º¢¤Þ¤ÇÇß±«¶õ¡¡Çß±«·¿Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ
ÂæÉ÷2¹æ¤Ï25Æü(¿å)¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢27Æü(¶â)º¢¤Þ¤Ç¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÇß±«Á°Àþ¤¬¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤ÏÇß±«¶õ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»±¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£±«¤Î»ß¤ß´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ß¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥¶¥Ã¤È±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
±«¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¡£±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ç¤â30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ²÷¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÇ®¤¬ÂÎ¤Ë¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇß±«·¿Ç®Ãæ¾É¡×¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¿¿²ÆÆ±ÍÍ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿©ÃæÆÇÍ½ËÉ¤Î3¸¶Â§
¿©ÃæÆÇ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë3¸¶Â§¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡À¶·é¡¦Àö¾ô¤Ç¡¢ºÙ¶Ý¤Ê¤É¤ò¡Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´Íý¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÀÐ¸´¤ä¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¼êÀö¤¤¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ë¿©ºà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼êÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä´ÍýÍÑ¶ñ¤ÏÀö¾ô¡¦»¦¶Ý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æù¡¦µû¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¿©ºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢¿×Â®¡¦ÎäµÑ¤Ç¡¢ºÙ¶Ý¤Ê¤É¤ò¡ÖÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÙ¶Ý¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿©ºà¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Î¿©ÉÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÁá¤á¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²ÃÇ®¡¦»¦¶Ý¤Ç¡¢ºÙ¶Ý¤Ê¤É¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹â²¹¤Ë¼å¤¤¤¿¤á¡¢¿©ºà¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÃÇ®½èÍý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¿´²¹ÅÙ¤¬75¡î¤Ç1Ê¬´Ö°Ê¾å¤Î²ÃÇ®¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
ºÆ¤ÓÇß±«¤ÎÃæµÙ¤ß
¤³¤Î´ü´Ö¤ÏÇß±«Á°Àþ¤¬´ØÅìËÌÉôÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆîÉô¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Îµ¤²¹¤â²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç®ÂÓÌë¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ¤ÇÂÎ¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£