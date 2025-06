【早押しクイズボタン】 7月19日 発売予定 価格:4,950円

タカラトミーは「早押しクイズボタン」を7月19日に発売する。価格は4,950円。

本製品はQuizKnock開発協力のもと、本格的なクイズバトルが楽しめる玩具。出題者1人、回答者3人までの最大4人で遊べ、早押しの判定機能や不正解の場合に解答権が移る仕組みを備える。また、すぐに遊べるクイズカード100枚が付属する。単3電池2本で駆動する。

クイズの問題は「料理で使う『大さじ1杯』は小さじ何杯分?」や「日本で火事が起きたときにかける3桁の電話番号はいくつ?」などで、QuizKnockが監修したものとなっている。

(C) TOMY (C) baton inc.