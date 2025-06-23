¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Îº×Åµ¡ÖBitSummit the 13th¡×¤Î½ÐÅ¸¸øÊç¥¿¥¤¥È¥ë¤È²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¤òÈ¯É½
BitSummit¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µþÅÔ¤ß¤ä¤³¤á¤Ã¤»¤Ç2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Îº×Åµ¡ÖBitSummit the 13th¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¸øÊç¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾ðÊó¤ò¸ø³«
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¤È²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¤ÏBitSummit¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Ï2¥Õ¥í¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
https://bitsummit.org/games-2/[¥ê¥ó¥¯]
¢¨¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹
²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×
https://bitsummit.org/venue/
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò¸ø³«
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãPlatinum Sponsors¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö
¡ãSilver Sponsors¡ä
¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
CiGA(China indie Game Alliance)
¡ãBronze Sponsors¡ä
¥ª¥×¥Æ¡¼¥¸
¡ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ä
¶ÌÇµ¸÷
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ä
IGN JAPAN
Video Game Chronicle ¡ÊVGC¡Ë
¡ã¥²¡¼¥à¥¸¥ã¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¿ðµ¯
DMMËÝÌõ
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ä
µþ¤Þ¤Õ¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¢¡Ë
¡ã¸å±ç¡ä
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµþÅÔÊ¸²½¸òÎ®¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼
¡ã½ÐÅ¸´ë¶È¡ä
AssetHub Inc.
KAMITSUBAKI STUDIO
³«ºÅ³µÍ×
BitSummit the 13th¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥µ¥ß¥Ã¥È ¥¶ ¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¥¹¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§10¡§00¡Á17¡§00
²ñ¾ì¡§µþÅÔ»Ô´«¶È´Û¡Ö¤ß¤ä¤³¤á¤Ã¤»¡×
¼çºÅ¡§BitSummit ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥²¡¼¥à¶¨²ñ¡ÊJIGA¡Ë
(¥¥å¡¼¡¦¥²¡¼¥à¥¹¡¿¥Ô¥°¥ß¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿Skeleton Crew Studio¡¿ BlackSheep Consulting)
µþÅÔÉÜ
¶¦ºÅ¡§KYOTO CMEX
À©ºî¡§¥ª¥ê¥³¥à
BitSummit
http://bitsummit.org/