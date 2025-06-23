ÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÎÈþÀ¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¡¡£ô£â£ãÅìËÌÊüÁ÷¿·¿Í¥¢¥Ê¡¦¾åÃæºé°ª¤µ¤ó¡ÖµÙÆü¤Ïµå¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¡¦Ë¡Âç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤³¤Î½Õ¡¢£ô£â£ãÅìËÌÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¾åÃæºé°ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤À¡£¸ø¼°Àï¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤Ï¿ÀµÜ¤ÎÅÎ¤òºÌ¤ê¡¢ÈþÀ¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¡£Æþ¼Ò¤·¤Æ¤â¤¦¤¹¤°£³¤«·î¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤Ï¡Ö½éÌÄ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¾åÃæ¥¢¥Ê¤Î¡Ö½éÌÄ¤¡×¤Ï£µ·î£±£µÆü¡¢¸á¸å£±»þ¤«¤é¤Î£µÊ¬´Ö¤Î¥é¥¸¥ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¶¹Æ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ý¤È°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£ô£â£ãÅìËÌÊüÁ÷¤Ï¥é¥¸¥ª¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î·ó±ÄÊüÁ÷¶É¡££µ·î£³£±Æü¤Î¤ªÃëÁ°¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖËÁÆ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ï´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¤à¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ÄËè²ó¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢°ìÆü¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£½Õ¤ÎÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°Àï¤ÏµÙÆü¤òÍøÍÑ¤·¡¢Êì¹»¤Î»î¹ç¤òÆ±´ü¤Î¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È´ÑÀï¤·¤¿¡£ºß³ØÃæ¤Ï¥Ö¥ì¥¶¡¼»Ñ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶ÈÌ³¤ä¡¢¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Î¹Êó¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤»¤ï¤·¤¯µå¾ìÆâ¤òÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡¡ÖÆâÌîÀÊ¤Ç£±»î¹ç¤Þ¤ë¤Þ¤ë¸«¤¿¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏË¡À¯Âç³ØÌîµåÉô¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆË¡À¯Âç³ØÌîµåÉô¤ÎÎò»Ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤·¤Æ¤è¤ê¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÎÎò»Ë¤äÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î½Õ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾åÃæ¥¢¥Ê¤â¤Þ¤º¤Ï»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀçÂæ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤¬Ìîµå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Öµ¢ÂðÅÓÃæ¤«¤é³ÚÅ·¤Î»î¹ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µå¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç°ì½ï¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µå¾ì¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÍÑÎ¨¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÑµÒÀÊ¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±·³¤À¤±¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×Éã¤Ï¸µÀ¾Éð³°Ìî¼ê¤ÎµÈÀ®¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¼ã»â»ÒÎÀ¤ÎÉûÎÀÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¸ÀÍÕ¤«¤é¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Éã¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡Ë¡Âç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼»þÂå¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò£³£³Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿Ã«ÊÝ·ÃÈþ¤µ¤ó»÷¤ÎÀ¼¤¬É¾È½¤À¤Ã¤¿¡£Ì´¤Ï¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢£ô£â£ãÅìËÌÊüÁ÷¤Ï³ÚÅ·¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¤Û¤ÜÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½Ü¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¸©¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÌîµåÉô¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼çÌò¤ÎÊý¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Øº£¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æþ¼Ò°ÊÍè¤Î¸¦½¤¤È¡È¼ÂÀï¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ÀµÜ¤òºÌ¤Ã¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤À¼¤¬½ù¡¹¤Ë¡Ö¥×¥í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¾åÃæ¥¢¥Ê¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»ÑÀª¤ÏÉ¬¤º¡¢µÜ¾ë¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¢¡¾åÃæ¡¡ºé°ª¡Ê¤¦¤¨¤Ê¤«¡¦¤µ¤¡Ë£²£°£°£²Ç¯£µ·î£¹Æü¡¢ºë¶Ì¡¦Æþ´Ö»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡£¾®¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤ò±éÁÕ¡£À¾Éð³Ø±àÊ¸Íý¤Ç¤ÏÌîµåÉô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢£²£°Ç¯²Æ¤Îºë¶ÌÂç²ñ¤ÎÂåÂØÂç²ñ½à·è¾¡¤ÇÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Ë¡Âç¤Ç¤Ï£²Ç¯½©¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°¤Ç¿ÀµÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££³Ç¯¤«¤é¤Ï½Õ½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤âÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£