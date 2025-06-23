¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÅÔµÄÁª¡Ö9µÄÀÊ¡×³ÍÆÀ¤ÏÂçÌö¿Ê¤Ë¤¢¤é¤º¡Ä¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ò¡Ö11¢ª5¢ª1¡×¤È²¼¤²¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥»¥³¤µ
¡¡°ì»þ´ü¤ÏÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï9µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼ºÂ®¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡È»³Èø»ÖºùÎ¤ÁûÆ°¡É¤Ç»²±¡Áª¤ÏÏ¢¹ç¿äÁ¦¸õÊä¤â¶¦ÅÝ¤ì´íµ¡
¡¡ÁªµóÁ°¤Ë¤ÏÅÔµÄ²ñ¤ËµÄÀÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¸øÇ§¸õÊä18¿Í¤Î¤¦¤ÁÅöÁª¼Ô¤ÏÈ¾Ê¬¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬20¿ÍÍÊÎ©¤·17¿Í¤òÅöÁª¤µ¤»¤¿¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÂçÌö¿Ê¡×¡ÖÂç¾¡Íø¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬Î©·û¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡²áµî¤ËÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿»³Èø»ÖºùÎ¤¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î»²±¡Áª¡ÖÍÊÎ©¼è¤ê²¼¤²¡×ÁûÆ°¤ä¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡Ö¥¨¥µ¡×È¯¸À¤ÇÅÞÀª¤¬ÄãÌÂ¡£¡ÖÂçÌö¿Ê¡×¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¹ð¼¨Á°¤Ë¤Ï¡Ö¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¡×¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï½êÂ°µÄ°÷¤¬11¿Í°Ê¾å¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Ã±ÆÈ²ñÇÉ¤ÇµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÅÔÏ¢´´Éô¤Ï¡ØÌÜÉ¸¤Ï11µÄÀÊ¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÞÀª¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÌÜÉ¸¤ò¡È²¼Êý½¤Àµ¡É¡£¹ð¼¨Ä¾Á°¤Ë¡Ø11¡Ù¤ò¡Ø5¡Ù¤Ë²¼¤²¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ø¤Þ¤º¤Ï1µÄÀÊ¡Ù¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¸ì¤ë»ÏËö¡£³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬1¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¾¡¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤¿¡¢¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿ïÊ¬¤È¥»¥³¥¤¤ä¤êÊý¤À¤¬¡¢0µÄÀÊ¤«¤é9µÄÀÊ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï22Æü¡¢SNS¤Ë¡ÖÅÔµÄ²ñ¤Ë9¤Ä¤ÎµÄÀÊ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï»²±¡Áª¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¢£»²±¡Áª¤â¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï°ì»þ´ü¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÇÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18¿ÍÎ©¤Æ¤ÆÅöÁª¼Ô¤¬È¾Ê¬¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢¡ØÂçÌö¿Ê¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÞÀªÄãÌÂ¤Î¸¶°ø¤ÏÅÞËÜÉô¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²±¡Áª¤âÅÔµÄÁªÆ±ÍÍ¤Ë¡ØÂçÌö¿Ê¡Ù¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò2¿ÍÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦¤ËÅöÁª¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£Æ±Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¥é¥¤¥ó¤ÏÌó60ËüÉ¼¤È¤µ¤ì¡¢2¿ÍÅöÁª¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï120ËüÉ¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÔµÄÁª¤Ç½¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡Ø11µÄÀÊ¡Ù¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ì¤ÐÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£ºÇ°¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤È¤¤¤¦Å¸³«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌÂÁö¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£