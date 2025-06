【BitSummit the 13th】 会期:7月18日~7月20日 会場:京都府京都市「みやこめっせ」(京都市勧業館) 料金: 一般/大学生 2,000円~ 中・高校生 1,000円~ 小学生以下 無料

BitSummit実行委員会は、イベント「BitSummit the 13th」オフィシャルセレクションのタイトル情報と、当日の会場MAPを公開した。

「BitSummit the 13th(ビットサミット ザ サーティーンス)」は、日本最大級のインディーゲームの祭典。京都府京都市にある「京都みやこめっせ(京都市勧業館)」にて7月18日より7月20日まで開催予定となっている。

オフィシャルセレクションのタイトル情報などにあわせて、スポンサー企業・企業出展に関する追加情報も公開された。なお、オフィシャルセレクションのタイトルは随時更新される。

「BitSummit the 13th」スポンサー企業様とサポーターの追加情報

「BitSummit the 13th」にて、新たに出展する企業は以下のとおり。

・AssetHub

・KAMITSUBAKI STUDIO

また、サポーター企業も公開されている。

【Platinum Sponsors】

・サードウェーブ

【Silver Sponsors】

・ポノス

・CiGA(China indie Game Alliance)

【Bronze Sponsors】

・オプテージ

【サポーター】

・玉乃光

【メディア・パートナー】

・IGN JAPAN

・Video Game Chronicle(VGC)

【ゲームジャムサポーター】

・瑞起

・DMM翻訳

【イベントパートナー】

・京まふ(京都国際マンガ・アニメフェア)

【後援】

・公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー

「BitSummit the 13th(ビットサミット ザ サーティーンス)」

日程:7月18日~7月20日

主催:BitSummit 実行委員会、一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(JIGA)、(キュー・ゲームス/ピグミースタジオ/Skeleton Crew Studio/BlackSheep Consulting)、京都府

共催:KYOTO CMEX

制作:オリコム

BitSummit (C) Copyright 2025. All rights reserved. The BitSummit Organization Committee.