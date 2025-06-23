¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¿Í¤ä¡×
¡¡¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡É¤³¤ÈÂçÌÚÈþÎ¤°¡¡Ê22¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡É¤ÇÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¤Ê¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×
¡¡¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡ÖOKINAWA COLLECTION 2025¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£T¥·¥ã¥Ä¤ËÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¿Í¤ä¡×¡Ö¥ß¥Ë¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡Á¡×¡ÖÌµÃã¶ìÃã¡¢¤¨¤¨¤ä¤ó¤Ã¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¤Ê¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×
¡¡¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡ÖOKINAWA COLLECTION 2025¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£T¥·¥ã¥Ä¤ËÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¿Í¤ä¡×¡Ö¥ß¥Ë¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡Á¡×¡ÖÌµÃã¶ìÃã¡¢¤¨¤¨¤ä¤ó¤Ã¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£