±à»ù¤Î´ê¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ë¡ªµ¨Àá¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ø¼·Í¼ÅÅ¼Ö¡Ù¤¬º£Ç¯¤â±¿¹Ô¡Ú¹âÃÎ¡Û
¼·Í¼¤òÁ°¤Ë´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤¿Ã»ºý¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿ÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬6·î23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤µ¤Ç¤ó¸òÄÌ¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¾èµÒ¤Ëµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤¿Ã»ºý¤ò¼ÖÆâ¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¼·Í¼ÅÅ¼Ö¡×¤òËèÇ¯±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¤Ï»·¶¶¼Ö¸Ë¤ÇÄ¬¹¾ÂèÆóÁÐÍÕ±à¤Î±à»ù9¿Í¤¬´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤¿Ã»ºý¤ò¿¦°÷¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢¼·Í¼ÅÅ¼Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤Æ¹âÃÎ±ØÁ°¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡Ö¤¿¤Ê¤Ð¤¿¤µ¤Þ¡×¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼·Í¼ÅÅ¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÃ»ºý¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÌ¤Î¾èµÒ¤â´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼·Í¼ÅÅ¼Ö¤Ï7·î7Æü¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£