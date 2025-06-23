²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¡¢¼«»£¤ê&¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¸ø³«¡ÖÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¤¬¼«»£¤êÆ°²è¤ä¡¢¸ø±é¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î¼«»£¤êÆ°²è¡õ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®Æ°²è
¡¡2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«¿ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ19ÅÔ»Ô22¸ø±é°Ê¾å¤ò½ä¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ú¸¶¡£
¼«»£¤ê&¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¸ø³«
¡¡22Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¡¢¸ø±éÁ°¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢²Ú¸¶ÊþÈþ¤Ç¤¹¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Presented by WOWOW¥×¥é¥¹ÍÍ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥é¥¹¥È¤Ç¤¹º£¤«¤éËÜÈÖ¤Ç¤¹¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤È¼«»£¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏµþÅÔ¸ø±é¤Ç¤·¤¿¡£24¸ø±é¤¹¤Ù¤ÆÌµ»ö¤Ë´°Áö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½ÐÂÔ¤Á¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤È¡¢½ÐÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¤Î²¢À¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ë¤Û¤ó¤È´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¤·ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë