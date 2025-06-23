¡Ö¤â¤¦SNS¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡×Âç¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡È¤¢¤ëÅê¹Æ¡É¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Í¤¨¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Õ¥Æ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎAK-69¤¬¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤µ¤ì¤¿SNS¤Ç¤Î¡È¤¢¤ëÅê¹Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎHIPHOP ¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸É¹â¤ÎÃË¡¦AK-69¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNG¤È¤·¤Æ¤¤¿5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£Âè»Í²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏTOBE¤ÎISSEI¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ¿·¥´¥ë¥Õ»ÜÀß¤Ç¥¬¥ÁÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡ISSEI¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ð¸³¥¼¥í¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢AK-69¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ì¡¢¿¦¶È¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¥Ð¥¤¥È¤è¡£¤½¤ì¤ÇÄ©¤à¤ó¤À¡©¡×¤ÈÀú¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËAK-69¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï»þ´Öºï¤Ã¤Æ¡¢Ì¿ºï¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢SNS¤ËºÜ¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£µ¤ÉÕ¤¯¤È¥´¥ë¥Õ¤ÎÅê¹Æ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²ñµÄ¤Ç¡Ø¤â¤¦ºÜ¤»¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Í¤¨¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Õ¥Æ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¸µ²£¹Ë¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤»¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ø·»µ®¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ð¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë