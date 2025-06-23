¸á¸å3»þ¤Î¥É¥ë¤Ï147±ßÁ°È¾¤Ë¾å¾º¡¢ÃæÅì¾ðÀª°²½¤Ê¤é°ìÃÊ¹â¤â
Atsuko Aoyama
¡ÎÅìµþ¡¡£²£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï -
¸á¸å£³»þ¤Î¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢Á°½µËö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î½ªÈ×¤«¤é£±±ß°Ê¾å¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Î£±£´£·±ßÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ÆÍ»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤¬°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÉõº¿¤Ê¤É¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ì¤Ð°ìÃÊ¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÉõº¿¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Î¸«Êý¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
½µËö¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ë¤ÏÁáÄ«¤Î¼è°ú¤Ç£±£´£¶±ßÁ°È¾¤«¤é£±£´£¶±ß¸åÈ¾¤Ø¤È¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó²¡¤·Ìá¤µ¤ì¡¢ÁáÄ«¤Î¾å¾ºÊ¬¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ëÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£±£´£·±ßÂæ¤Ø¾å¾º¤·¤¿¡£
¡ÖÊý¸þ´¶¤¬¾åÊý¸þ¤ØÅ¾´¹¤·¤¿¤È¤ß¤¿Åêµ¡¶Ú¤ÎÅê¤²¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¹ñÆâ¶ä¹Ô¤Î°ÙÂØ¥»¡¼¥ë¥¹Ã´Åö¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£³ô¼°»Ô¾ì¤¬µÞÍî¤¹¤ì¤Ð¥¯¥í¥¹±ß¤Î²¼¤²¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥É¥ë¡¿±ß¤â²¼²¡¤·¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ô¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¥É¥ëÇã¤¤¤òÂ¥¤¹°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¤Î¿¢ÌîÂçºî¥Á¡¼¥Õ°ÙÂØ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤¬°²½¤·¡¢¸¶Ìý¤ÎÍ¢Æþ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤«¤é»ºÌý¹ñ¤Ø¤Î½êÆÀ°ÜÅ¾¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤á¡Ö¥É¥ë¹â¡¦±ß°ÂÍ×°ø¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£
¿¢Ìî»á¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÉõº¿¤¹¤ì¤Ð¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÉõº¿¤¹¤ì¤Ð¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÄÉ²Ã¹¶·â¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝÉõº¿¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô»ñ¶â¾Ú·ôÉô»Ô¾ì¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼¼¤Î¹·óÀé¾½»á¤Ï¸½ºß¤Î¥É¥ë¡¿±ß¤Î¾å¾º¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö±ßÇã¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ß°ÂÊý¸þ¤Ø¤ÎÆ°¤¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥É¥ë¡¿±ß ¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë ¥æ¡¼¥í¡¿±ß
¸á¸å£³»þ¸½ºß 147.10¡¿147.11 1.1513¡¿1.1515 169.36¡¿169.37
¸áÁ°£¹»þ¸½ºß 146.21¡¿146.22 1.1499¡¿1.1501 168.13¡¿168.15
£Î£Ù¸á¸å£µ»þ 146.07¡¿146.12 1.1522¡¿1.1523 168.28¡¿168.36