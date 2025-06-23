Éã¿Æ¤òÌÏÂ¤Åá¤Ç»É¤·»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿ºá¡¡Á±ÄÌ»û»Ô¤ÎÃË¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤ë
¹â¾¾ÃÏÊýºÛÈ½½ê(»ñÎÁ)
¡¡Á±ÄÌ»û»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÉã¿Æ¤òÌÏÂ¤Åá¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¡¢23Æü¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á±ÄÌ»û»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2024Ç¯7·î¡¢Éã¿Æ¤ò¿ÏÂÎ¤ÎÄ¹¤µÌó73.5cm¤ÎÌÏÂ¤Åá¤Ç´é¤ä¶»¤Ê¤É¿ô¥«½ê¤òÆÍ¤»É¤·¡¢Á´¼£Ìó3¥«·î¤Î½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÃË¤ÏÉã¿Æ¤Ø¤Î¹¶·â¤ä»¦°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡ÊÉã¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¡ËÊì¤ÎÀ©»ß¤Ç¤ä¤á¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤ä¤á¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Ïº¿¹ü¡¢É¡¡¢¼ó¤Î3¥«½ê¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈÈ¹Ô¤Î´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¹âÎð¤Î¤¿¤áÂ¹ø¤ò°¤¯¤·¡¢Éô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿²³¤ËÇÓÝõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÃË¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÉÔÃç¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤À¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£