¡ÖÆüËÜ¤ÎÃªÅÄÉ´Áª¡×¾®Æ¦Åç¤ÎÃæ»³ÀéËçÅÄ¤Ç¾®³ØÀ¸¤¬ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¡¡µÙ¹ÌÅÄ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç°Ý»ý¤ò·ÑÂ³¡¡¹áÀî
Ãæ»³ÀéËçÅÄ¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÃªÅÄÉ´Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Æ¦Åç¤ÎÃæ»³ÀéËçÅÄ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³ÀéËçÅÄ¤Ï¡¢Âç¾®Ìó800¤â¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤¬¼ÐÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Èþ¤·¤¤ÃªÅÄ¤Ç¤¹¡£ÃªÅÄ¤ÎÊÝÁ´¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÃÏ¸µ¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÓÅÄ¾®³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤«¤é5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸15¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄêµ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÇÀ¶ñ¤ò»È¤¤¡¢°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤ÇÃúÇ«¤ËÉÄ¤ò¼ê¿¢¤¨¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£ºî¶È¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿ÃªÅÄ¤ÇÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³ÀéËçÅÄ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Î¤¿¤áµÙ¹ÌÅÄ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ìºî¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤òÂ÷¤¹¤Ê¤ÉÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç°Ý»ý¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¡ÊÉÄ¤ò¡Ë¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê5Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¥³¥áºî¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÃæ»³ÃªÅÄ¶¨µÄ²ñ¡¿¶åÌî¸Êå ²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÃªÅÄ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£Íý²ò¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤´¤È¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×