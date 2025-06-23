1É¤¤ÎÌîÎÉÇ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤¿¤é¢ª¼«Âð¼þÊÕ¤ËÇ¤¬·ãÁý¡ªÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ë¡Ä¡Ö¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡×¶ÛµÞ¤Ë»ÒÇ¤òÊÝ¸î
¡Ö¤Þ¤¿Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¡¡³°¹ñ¿Í¤Î±ü¤µ¤ó¤¬1É¤¤ÎÌîÎÉÇ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¬»ÒÇ¤òÀ¸¤ß¤½¤Î»ÒÇ¤¬»ÒÇ¤òÀ¸¤ß¡Ä
Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿²È¤Ê¤Î¤Çíà¤«¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤âÂô»³¤¤¤ë¤¬¸½ºßÀ®Ç14É¤¡£»ÒÇ¤¬9É¤¤¤¤ë¤È²¿É¤¤âíà¤«¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤´¼ç¿Í¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ËÄÂç¤ÊÈñÍÑ¤òÄó¼¨¤µ¤ìÊÝ·ò½ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Î»ö¤òÊ¹¤¤¤ÆÏÎ¤ò¤â¤¹¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿¤È¡Ä¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¼´Ø¤Ë´Ê°×¤Ê¡ÖÇ¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¾®¤µ¤¯ÁÆËö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿
¼«Âð¼þÊÕ¤Ëµï¤Ä¤¯ÌîÎÉÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¡×¤¬µ¯¤¤¿²È¼ç¤«¤éÊÝ¸î°ÍÍê¤¬¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇTNR¡ÊTrap/Êá³Í¤·¡¢Neuter/ÉÔÇ¥µîÀª¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Return/¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤¹¡Ë³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÝ¸îÇ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ö¤ì¤ó¤²¡×¤µ¤ó¡Ê@8rjXhLaRHFwK9l2¡Ë¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÊó¹ð¡£º£²óÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¼ç¤Î±ü¤µ¤ó¤¬1É¤¤ÎÌîÎÉÇ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌîÎÉÇ¤¬¼«ÂðÄí¤Ç»ÒÇ¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤Î»ÒÇ¤¬¤Þ¤¿»ÒÇ¤òÀ¸¤ßÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎÂ¦¤«¤éËÄÂç¤ÊÈñÍÑ¤òÄó¼¨¡ÄÊÝ·ò½ê¤Ø¤Î°ÍÍê¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¸½ºßÀ®Ç14É¤¡¢»ÒÇ9É¤¡£Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿²È¤Î¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹»Ò¤âÂ¿¤¯¡¢²È¼ç¤Ï¿´¤òÄË¤á¤ÆÊÝ¸îÃÄÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃÄÂÎ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤íÀ®Ç1É¤3Ëü±ß¡Á6Ëü±ß¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢»ÒÇ¤Ï1É¤1Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Æ¬¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿³Û¤Î¶â³Û¤Ï»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤º¡ÄÊÝ·ò½ê¤Ë°ÍÍê¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤¬¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢À¸Ì¿¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤ÏÌµ½þ¤ÇÁ´¤ÆÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¼«¿È´û¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤êÇËÃ¾¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÒÇ¤ÏÁ´¤ÆÌµ½þ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë¤«¤ï¤ê¤ËÀ®Ç¤ÎÈòÇ¥¼ê½ÑÈñÍÑ¤ÏÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾ì¤Ï¼«ÂðÁ°¤Ë±«¤¬Èò¤±¤é¤ì¤ë´Ê°×¤Ê¡ÖÇ¥Ï¥¦¥¹¡×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤ÎÃæ¤ËºÂ¤ê¹þ¤àÇ¤Î»Ñ¤â¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë»ÒÇ¤òÁáµÞ¤ËÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê±Â¤ä¤ê¤ÏÉÔ¹¬¤ÊÀ¸Ì¿¤·¤«À¸¤Þ¤Ê¤¤¡£ÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò¡ª¡×
¡ÖÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿¤ªÂð¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿É¤¤â¤Ò¤«¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¹¤°¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÆ°¤²ó¤ë»ÒÇ¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®Ç¤â½ç¼¡ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈòÇ¥¼ê½Ñ¤Ï¤¹¤°¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óTNR¤ò¤·¤Þ¤¹¡£²È¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ï¡¢½»µïÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌîÎÉÇ¤¬µï¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¼«Âð¼þÊÕ¤ÇÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ï¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç±Â¤À¤±¤òÍ¿¤¨¤ÆÈòÇ¥¡¦µîÀª¼ê½Ñ¤ò¤»¤ºÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¡ÄÉáÃÊ¤«¤éTNR³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ì¤ó¤²¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¤·¤ï´ó¤»¤ÏÇ¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÀÕÇ¤´¶¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌµÀÕÇ¤¤Ê±Â¤ä¤ê¤ÏÉÔ¹¬¤ÊÀ¸Ì¿¤·¤«À¸¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÈòÇ¥¼ê½Ñ¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ÌîÎÉÇ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐ±þºö
¡ÖÌîÎÉÇ¤Ë±Â¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤Ë½»¤ß¤Ä¤¡¢Ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤ä¡¢¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ±Â¤ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë±Â¤ä¤ê¡×¤ò
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë±Â¤ä¤ê¡×¤È¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¡¦µîÀª¼ê½Ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£±Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈË¿£Ç½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢±Â¤ä¤ê¤À¤±¤ò¤·¤ÆÈòÇ¥µîÀª¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂÐºö¡§
¼«¼£ÂÎ¤äÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢TNR¡Ê¸å½Ò¡Ë¤ò¼Â¹Ô¡£»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ±Â¤ä¤ê¤·¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤ÏÉ¬¤ºÊÒÉÕ¤±¤ë¡Ê±ÒÀ¸¤È¶áÎÙÂÐºö¡Ë¡£
2. TNR³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ÊTrap¡áÊá³Í¡¢Neuter¡áÉÔÇ¥µîÀª¡¢Return¡á¸µ¤Î¾ì½ê¤ØÌá¤¹¡Ë
TNR¤ÏÇ¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤Í£°ì¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£±Â¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÇ¤ò½çÈÖ¤ËÊá³Í¤·¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¸å¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¼ªÀè¤òV»ú¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¼ª¡×¤Ç¼ê½ÑºÑ¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¢£¶¨ÎÏÀè¡§
»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊÝ·ò½ê¤äÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼
ÃÏ¸µ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ
¡ÖÃÏ°èÇ³èÆ°¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëNPO
3. À¸³è´Ä¶¡¦¶áÎÙÇÛÎ¸
Ç¤¬½»¤ß¤Ä¤¯¤È¡¢ÊµÇ¢¡¦ÌÄ¤À¼¡¦È´¤±ÌÓ¤Ê¤É¤Ç¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£¶ñÂÎºö¡§
±Â¾ì¤òÀ°Íý¤·¡¢¥´¥ß¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ÈË¿£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢½ù¡¹¤Ë¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÇÍÑ¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤«¡¢Ç¤è¤±¤Î¹©É×¡Ê´÷ÈòºÞ¤ä¥È¥²¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
4. ÃÏ°è¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡ÊÃÏ°èÇÀ©ÅÙ¡Ë
°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤ÈÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃÏ°èÇ³èÆ°»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¡Ê¼ê½ÑÈñ¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ À²»Ò¡Ë