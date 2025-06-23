¿·ÆüÆþÃÄ¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡¡¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ÏIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¡ÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤Ê¤·¡ÖÅÚÂæ¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡½ÀÆ»¤Î21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ØÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£¿·Æü¤ÎÃª¶¶¹°»ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¿·Æü¤Î»êÊõ³Í¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö1¤Ä1¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼õ¤±¿È¤«¤é¡×¤È¥¤¥Á¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¾®ÀîÄ¾Ìé¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤äº´»³Áï¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤À¤¬¸½ºß¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËÎý½¬À¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÇÆÃÊÌ¤ËÃ¯¤«¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤ê¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¿1¡¦4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç²ÖÆ»¤òÊâ¤¯»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤â¡ÖÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¡¢²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£²ÖÆ»¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸¬µõ¤À¤Ã¤¿¡£