¿·áÅ¥³¥ë¥¬¥¹¤«¤éÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤Ø¡¡Ãæ¹ñ¤Î¿·¥¨¥Í¼ÖÍ¢½ÐµÞÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á6·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¹ñ¶¤Ë¤¢¤ë¥³¥ë¥¬¥¹Æ»Ï©¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤ÎÀÇ´Ø¸¡ºº¾ì¤Ç¤Ï¡¢Í¢½Ð¼ÖÎ¾¤¬Ä¹¤¤Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤¬Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤Ç¡¢ÄÌ´Ø¼êÂ³¤¸å¤ÏÃæ±û¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥ë¥¬¥¹¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¼«Æ°¼ÖÍ¢½ÐÂæ¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤Î¦¾åÄÌ´ØÃÏ¡£º£Ç¯¤Ï¿·¥¨¥Í¼Ö¤ÎÍ¢½Ð¤¬µÞÁý¤·¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¥»¥À¥ó¤äSUV¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤âÆ±ÃÏ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥ÓâÀ¿¡Ë