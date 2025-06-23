¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤òËõ¾Ã...Á°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ï5²ó3¼ºÅÀ¹õÀ±¡¡º£µ¨¤Ï2¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.24
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï23Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï¡¢8Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢15Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï5²ó5¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡¢Á°Æü22Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ï5²ó3¼ºÅÀ¤Ç6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯Ï¢Â³12¾¡¤ò¤¢¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤Ç2¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.24¤ÎÀ®ÀÓ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤«¤é2·³¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï1·³¤Ç¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿1¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£