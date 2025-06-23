¸á¸å¤Î¥É¥ë±ß¤Ï±ß°Â¼çÆ³¤Ç147±ß29Á¬¤Þ¤Ç¡áÅìµþ°ÙÂØ
¸á¸å¤Î¥É¥ë±ß¤Ï±ß°Â¼çÆ³¤Ç147±ß29Á¬¤Þ¤Ç¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï147±ß29Á¬¤Þ¤Ç¥É¥ëÇã¤¤±ßÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í±ß¤¬169±ß57Á¬¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É±ßÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸140¥Ý¥¤¥ó¥È¹âÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢³ô°Â°ìÉþ¤¬±ßÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
USDJPY 147.12
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï147±ß29Á¬¤Þ¤Ç¥É¥ëÇã¤¤±ßÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í±ß¤¬169±ß57Á¬¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É±ßÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸140¥Ý¥¤¥ó¥È¹âÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢³ô°Â°ìÉþ¤¬±ßÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
USDJPY 147.12