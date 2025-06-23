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Exclusive | U.S. Prepares Action Targeting Allies¡Ç Chip Plants in China - WSJ
TSMC, AMD, ASML Stocks Fall on Report of New Possible US Chip Limits on China - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-20/chip-stocks-slide-on-report-of-new-possible-limits-on-china
U.S. may stop global chipmakers' access to American tech in China
https://www.cnbc.com/2025/06/20/chip-stocks-china.html
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