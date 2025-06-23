¾®ÃÓ»á¡ÖÅÔÌ±¤Î¶¦´¶¤¬À®²Ì¡×¡¡ÅÔ¥Õ¥¡Ìö¿Ê¤Ç
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï23Æü¡¢ÅÔÄ£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë´Ø¤·¡ÖÅÔÌ±¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¶¦¤Ë¡ÖÃÎ»öÍ¿ÅÞ¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂçÇÔ¤Ë¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢Åìµþ¤òÀ¤³¦°ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢½÷À¤ÎÅöÁª¼Ô¤¬48¿Í¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤òÅÔµÄ²ñ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤¬Áª¤ó¤À·ë²Ì¤È»×¤¦¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£