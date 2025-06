ハーゲンダッツが展開するミニカップ CREAMY GELATOから​「いちご練乳みるく」と「ほうじ茶きなこ」が期間限定で登場!

夏の定番シリーズ CREAMY GELATO(クリーミージェラート)初となる和の装いのジェラートがラインナップされます☆

ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO​「いちご練乳みるく/ほうじ茶きなこ」

価格:各351円(税込)

発売日:2025年6月24日(火)

内容量:110ml

取扱店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO(クリーミージェラート)から、「いちご練乳みるく」と「ほうじ茶きなこ」が登場。

本商品は、伝統的ながらも洗練された日本のよさを、ハーゲンダッツならではの感性で表現した新プロジェクト「JAPAN MIND(ジャパン マインド)」の第1弾です。

日本の夏の風物詩である「納涼」の中でも“かき氷の味わい“に着目し、夏に食べたいハーゲンダッツをコンセプトとしたジェラートシリーズ「CREAMY GELATO(クリーミー ジェラート)」と組み合わせています☆

「CREAMY GELATO」は、2020年の夏に登場して以来、大好評の夏の定番ジェラートシリーズ。

1つのカップの中に2種類のフレーバーが入った「ダブルカップ構造」により、1カップで何通りものおいしさを楽しめます。

今回、シリーズ初となる和フレーバーとして、夏の和甘味を代表する「いちご練乳みるく」と、近年人気の高いフレーバー「ほうじ茶きなこ」の2種が、こだわりの味わいで新登場☆

ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO「いちご練乳みるく」(期間限定)

果実感あふれる甘酸っぱいいちごと、濃厚な味わいの練乳みるくによる王道の組み合わせた「いちご練乳みるく」

夏の和甘味の王道フレーバー「いちご練乳」の味わいを、爽やかないちごジェラートと、豊かな甘さがありながらさっぱりとした練乳みるくジェラートで表現されています。

2種類のジェラートをねって食べると、いちごの甘酸っぱさと練乳みるくの甘さが重なりあう、優しい味わいのハーモニーを堪能できます。

いちごジェラートには、夏にぴったりの甘酸っぱさやみずみずしさが特長のいちごを選定。

爽やかな味わいに仕上げられています。

また、いちごの果肉を入れることで、豊かな果実感も楽しめます☆

練乳みるくジェラートは、練乳ならではのコクや濃厚なミルクの味わいを感じつつ、すっきりとした後味で夏に合う味わいです!

ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO「ほうじ茶きなこ」(期間限定)

「ほうじ茶きなこ」は、香ばしいほうじ茶と優しい甘さのきなこの、近年人気の味わいを表現したジェラート。

濃いほうじ茶の味わいが楽しめるほうじ茶ジェラートと、クリーミーさを演出するきなこジェラートを組み合わせた一品です。

2種類のジェラートをねり合わせると、特長の異なる香ばしさが重なり合い、香り高くスイーツ感のある味わいを楽しめます。

ほうじ茶ジェラートは、ほうじ茶の味わいが最大限引き出せるよう、香ばしさとほろ苦さが特長の茶葉を複数使用。

ほうじ茶の強い風味が楽しめる、すっきりとした後味に仕上げられています。

また、きなこジェラートには、炒り方を変えた2つのきなこをブレンドしています。

きなこの優しい甘さがほうじ茶の風味を包み込む、相性抜群の味わいを堪能できます。

CREAMY GELATOのおすすめの食べ方“3ステップねり食べ”

STEP1:最初は、それぞれのフレーバーを食べて素材そのもののおいしさを味わいます

STEP2:次に2つのフレーバーを同時に食べて、口の中で混ざり合う味わいを楽しみます

STEP3:少し食べ進めた後に、スプーンでぐるぐると、よくねって食べる“ねり食べ”をすると味わいや口溶けの変化を感じることができます

CREAMY GELATO(クリーミー ジェラート)は、1つのカップに2種類のジェラートが入ったダブルカップ構造を採用。

2種類のジェラートをそれぞれ食べたり、同時に食べたり、ねって食べたりすることで、味わいが変化し、何通りものおいしさを楽しめます。

1つのカップで多彩な味わいを楽しめる、和のテイストが新鮮なハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO!

ミニカップ CREAMY GELATO​「いちご練乳みるく」と「ほうじ茶きなこ」は、2025年6月24日(火)より期間限定で登場します。

