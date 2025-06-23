ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á23ÆüÂç°ú¤±¡¢Á´ÌÃÊÁ¤Î¹ç·×ÇäÇãÂå¶â1886²¯±ß
¡¡23Æü¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°½µËöÈæ14.9¡óÁý¤Î1886²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±3.1¡óÁý¤Î1367²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡Æü·Ð¹âÍø²ó¤ê£Ò£Å£É£Ô»Ø¿ô <210A> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡£×£Ô£É¡¡¸¶Ìý¾å¾ì <1690> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡ÉÔÆ°»º <1633> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É£Ê¥êー¥È³Ö·îÊ¬ÇÛ·¿¥ß¥Ë <2552> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£Ó¹â¥Ùー¥¿£³£° <2068> ¤Ê¤É13ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£Åì¾Ú£Ò£Å£É£Ô¥¤¥ó¥Ðー¥¹£Å£Ô£Æ <2094> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬6.35¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ£È³ô¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1572> ¤¬4.20¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1692> ¤¬3.79¡ó¹â¡¢£×£Ô£É¸¶Ìý²Á³ÊÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1671> ¤¬3.76¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Í£Õ£Ò£Á¸¶Ìý¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1699> ¤¬3.54¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬49±ß°Â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â739²¯8000Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ972²¯3300Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬144²¯±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬123²¯8800Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬93²¯7600Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬70²¯7900Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬65²¯6700Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡Æü·Ð¹âÍø²ó¤ê£Ò£Å£É£Ô»Ø¿ô <210A> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡£×£Ô£É¡¡¸¶Ìý¾å¾ì <1690> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡ÉÔÆ°»º <1633> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É£Ê¥êー¥È³Ö·îÊ¬ÇÛ·¿¥ß¥Ë <2552> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£Ó¹â¥Ùー¥¿£³£° <2068> ¤Ê¤É13ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£Åì¾Ú£Ò£Å£É£Ô¥¤¥ó¥Ðー¥¹£Å£Ô£Æ <2094> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬6.35¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ£È³ô¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1572> ¤¬4.20¡ó¹â¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1692> ¤¬3.79¡ó¹â¡¢£×£Ô£É¸¶Ìý²Á³ÊÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1671> ¤¬3.76¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Í£Õ£Ò£Á¸¶Ìý¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® <1699> ¤¬3.54¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬49±ß°Â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â739²¯8000Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ972²¯3300Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬144²¯±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬123²¯8800Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬93²¯7600Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬70²¯7900Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬65²¯6700Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹