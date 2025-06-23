¡ÚONE¡ÛÌîÛµÀµÌÀ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬·èÄê¡ÖÀäÂÐ¤ËKO·èÃå¡×
¡¡11·î16Æü³«ºÅ¤Î¡ØONE 173¡Ù¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÐÀï¥«¡¼¥É²ñ¸«¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ÃÄêÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÌîÛµÀµÌÀ¤ÈÀµµ¬²¦¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡É¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¡ÉÆ®Áè¿´¥á¥é¥á¥é¤ÊÌîÛµÀµÌÀ
¡¡2¿Í¤ÎÂÐÀï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡ØONE 172¡Ù¤Ç¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»ÃÄêÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ÌîÛµ¤ËÂÐ¤·¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤¬ÂÐÀï»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÆâÍÆ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËKO·èÃå¤ÇËÍ¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÛµ¤Ï2024Ç¯6·î¡ÖONE167¡×¤ÇONE½é»²Àï¤¹¤ë¤â¡¢½éÀï¤ÏÀË¤·¤¯È½ÄêÉé¤±¡£2ÀïÌÜ¤Ç¤âÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÏ¢ÇÔ¡£¤·¤«¤·2025Ç¯1·î24Æü¤Î¡ÖONE170¡×¤Ç¥·¥ã¡¼¥¥ë¡¦¥¿¥¯¥ì¥Æ¥£¤ËKO¾¡Íø¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ONE3ÀïÌÜ¤Ë¤·¤ÆONE¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÄ©Àï¡£ONE¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤Áê¼ê¤Ë¡¢3RTKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢»ÃÄêÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡É¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¡ÉÆ®Áè¿´¥á¥é¥á¥é¤ÊÌîÛµÀµÌÀ
¡¡2¿Í¤ÎÂÐÀï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡ØONE 172¡Ù¤Ç¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»ÃÄêÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ÌîÛµ¤ËÂÐ¤·¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤¬ÂÐÀï»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÛµ¤Ï2024Ç¯6·î¡ÖONE167¡×¤ÇONE½é»²Àï¤¹¤ë¤â¡¢½éÀï¤ÏÀË¤·¤¯È½ÄêÉé¤±¡£2ÀïÌÜ¤Ç¤âÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÏ¢ÇÔ¡£¤·¤«¤·2025Ç¯1·î24Æü¤Î¡ÖONE170¡×¤Ç¥·¥ã¡¼¥¥ë¡¦¥¿¥¯¥ì¥Æ¥£¤ËKO¾¡Íø¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ONE3ÀïÌÜ¤Ë¤·¤ÆONE¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÄ©Àï¡£ONE¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤Áê¼ê¤Ë¡¢3RTKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢»ÃÄêÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£