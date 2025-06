お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス<YATSUI FESTIVAL! 2025>が、6月21日(土)・6月22日(日)に東京・渋谷エリアのライブハウス8会場(計9ステージ)にて開催された。 2012年に渋谷のライブハウス5会場で<YATSUI FESTIVAL 2012>として第1回目が開催され、今年で14回目の開催を迎える<YATSUI FESTIVAL 2025>。当日は音楽・お笑いのみならず、ジャーナリズム、占い、怪談までをも網羅したブッキングで合計246組が、渋谷エリアの各会場を席巻した。 2日目のフィナーレでは、やついいちろうが「来年15周年なんですけど、やついフェスやる事が決定しました!6月20日、21日同じ渋谷で15周年という事で色々考えておりますので、是非またここで集まって遊べたらと思いますのでよかったら来てください。」と来年15回目の開催を迎える<YATSUI FESTIVAL! 2026>の開催を宣言した。 アニバーサリーイヤーとなる2026年6月のやついフェス1では、これまで以上の“やついフェスならでは”の企画、出演者陣で、ボリュームと笑顔満点の内容になる見込みだ。お楽しみに。 <YATSUI FESTIVAL! 2026> 日程:2026年6月20日(土)、6月21日(日)主催 : やついいちろう <YATSUI FESTIVAL! 2025> 日程:2025年6月21日(土)、6月22日(日)開場/開演(両日):11:30会場 : Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest 5F / Spotify O-nest 6F / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 shibuya / WOMBLIVE主催 : やついいちろう制作:シブヤテレビジョン / トゥインクルコーポレーション / […]

The post <YATSUI FESTIVAL! 2025>盛況のうちに閉幕。来年6月は15回目のアニバーサリーイヤー開催に first appeared on BARKS.