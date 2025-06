インキャ(=陰キャ)に寄り添うアイドルグループNANIMONOが、新メンバー2人を迎えた新体制お披露目ツアー<7ちゃんねる>のファイナルを6月21日、東京・神田スクエアホールにて開催した。 ◆ライブ写真 本ツアーは各地を大阪板、名古屋板、東京板とインターネット掲示板のスレッドに見立てたサブタイトルでPart.1、Part.2の2公演ずつを行い、Part.1にはそれぞれゲストを迎えた。前日20日の公演は“踊ってみた”動画の踊り手レジェンドたちとのコラボを繰り広げた。 煌びやかなSEがフロアを埋め尽くしたTAKARAMONO(NANIMONOファンの総称)が掲げる7色のペンライトに迎え入れられ、「せ〜のでぷっちん!ぷりん!」とメンバー1人ひとり、お馴染みのキャッチコピーを掲げて登場する。 「NANIMONO新体制お披露目ツアー『7ちゃんねる』ファイナル、始まったよー! 私たちと楽しい新体制、第二章はじめていきましょう!」 7人がステージに横一列並ぶと、ひなたゆまが声高らかに宣言。クラップのリズムから始まる「アイデンティティー」でライブは幕開けた。 満面の笑みを見せる眠岸ぷりん、こぼれ落ちそうな愛嬌を振り撒いていく輪廻ねるを筆頭に、タイトル通りNANIMONOのアイデンティティーをリズミカルに歌って踊る7人。ヲタク文化と近未来のカルチャーを混ぜたという新衣装は電飾も装備され、溢れ出るアイドルオーラに加えて物理的にも燦々と輝きを放っている。 「右向け右 前ならえ!」とステージ上のメンバーの動きと同じくTAKARAMONOが動く。熱狂とは一味違うNANIMONOらしいライブのあたたかくピースフルな情景が広がる。《NANIMONOってなにもの?》で始まる楽曲中のメンバーコールタイム。「ポンチーカンして ろんろん」の朝比奈ろん、「生意気べいびー あ〜ずあず」の和田あずさ、新メンバー2人に向けたコールは一際大きく響いた。2人のステージングは堂々としていて、7人が描いていくステージはずっとこのメンバーで活動してきたと言われても信じてしまうほどだ。 アッパーなエレクトロビートに乗って、どこかせつなげなメロディが迸っていく「INTERNET MAGICAL GIRL」。キレの良い動きで魅了する紫苑りんか、長い四肢でクールにキメる柊真ミフユと、先ほどとは打って変わり、アーティスティックなステージングが映える。《魔法少女になれなかった 君のヒーローになれなかった》と何度も歌う彼女たちだが、ステージから放たれるキラキラとしたハッピーな魔法がフロアを包み込み、《優しい世界になあれ》と、7人の願いが場内にこだました。その余韻のまま「あの頃、魔法少女になれなかった私へ」とゆまの言葉から名古屋公演で初披露された新曲「魔法少女になれなかった」でその想いをしっかりと届けた。 ツアーを振り返りながら自己紹介へ。「なんでアイドルになったのか?」という質問を新メンバー2人にぶつける。「アイドルを続けてきて一度大きな挫折をした」というあずさ。恐怖でステージに立てなくなり引きこもっていたとき、SNSで見つけたNANIMONOから勇気をもらったといい、「NANIMONOに入るためにアイドルになった」と語ると他メンバーは思わず歓喜の叫びをあげる。 「アイドルが好きでアイドルから元気をもらっていた」というろんは、見ているだけで自分がアイドルになろうと思わなかったというが、「どんな人にも寄り添うNANIMONOを見て、自分もどんな人にも寄り添うアイドルになりたいと思って、アイドルになりました!」と強く口にした。さらに「自分はアイドルになろうと思ったのが遅かったから、みんなの夢を叶えるのが難しいと思う気持ちはわかるんだけど、私たちがみんなの背中を押せる曲を歌います」と、大阪公演で初披露された新体制初の新曲「もしも私がアイドルになれたら」へ繋げた。 そして呪文のように連呼される《足りないないない》が乱舞する「404」、メンタルが暴走する「どーぱみん!」を連続投下し、《目の前に広がる景色はTAKARAMONOなんだ》という歌詞のとおり、会場はこの上ない多幸感に満ちていく。曲を歌い終えた途端「すごい! めっちゃ声届いたよ〜!」とりんかがフロアのTAKARAMONOへ思わず声をかけた。 「全国ツアーに行きたーい!」「海外遠征に行きたーい!」「武道館に行きたーい!」と3つの願望を7人は声揃えて口にすると、TAKARAMONOと一緒に「エイ、エイ、オー!!」と会場一体の掛け声をあげ、夢へ向かって鼓舞した。 本ツアーでは各地で新曲が披露されている。前日の公演で初披露された「ただただ怠情」は《明日から本気出す!》のフレーズとキャンセル界隈が小躍りする、NANIMONOらしいキャッチーなナンバーだ。さらにダンサブルな「INKYA★STAR」でパリピを気取った7人が狂騒へ惹きずり込み、カオティックな坩堝と化した。 ラストは、NANIMONOのアンセム「ジャージは戦闘服★」。所属事務所OTONA CHILD.の後輩たち、AZATOY、hakanaiのメンバーも総動員で、ネット動画サイトのコメントリストをステージ上で人力にて再現。どさくさに紛れてNANIMONOの宿敵“つらたん”まで乱入する力技で“米炊けた”様相を演出する加えて。この曲のみ動画撮影OKという凄まじい情報量が会場を埋め尽くした挙句、所属レコード会社テイチクエンタテインメントのマスコット“こぶしまる”まで「www」と草を生やして登場し、情報過多の大団円を迎えた。 シングルとアルバムリリースの告知、されには中盤で7人が語った夢が早くも1時間足らずで叶った全国ツアー開催発表を挟んだアンコール。REAL AKIBA BOYZのネスによる振り付けもインパクトを放つ「ただただ怠情」を再演し、場内は沸きに沸いた。 「みんな優しいから甘えてしまうんですけど、私たちはみんながいないと嫌なの……」とゆまが涙ぐみながらフロアのTAKARAMONOへ向けての言葉をかける。「自分の全部をかけて夢は諦めなければ叶うんだよ、と身を持って証明していくから、これからも私たちと一緒に未来を見て走ってほしいです」と。なんとなく始めた時は何もなかったけど、今は大好きなメンバーとみんながいて、守りたいもの、無くしたくないものがたくさんできた。「今のゆまだから言えること言葉なのかなって思います」その言葉のあとに、どうしても最後に届けたい曲だと「もしも私がアイドルになれたら」を再び最後の最後に贈った。 バラバラで自由奔放、そんな印象を持っていたNANIMONOが今、歌とダンス、パフォーマンス、そしてアイドルとしての誇り……そのすべてがギュッとひとつになった圧巻のステージを、新体制の7人で存分に魅せつけた 誰もが知る日本武道館に立つこと。それが、NANIMONOが何者かになるひとつのゴール。そしてそこからもっと上の夢に向かっていく──。 この日、MCでそう語られたゆまの言葉が印象的だった。 NANIMONOの第二章はまだ始まったばかりだ。 取材・文◎冬将軍ライブ写真◎OTONA CHILD. セットリスト EN 先行配信「もしも私がアイドルになれたら」2025年7月9日Digital ReleaseApple Music / YouTube Music / Spotify / Amazon Music でのライブラリ追加予約(Pre-add/ Pre-save)受付中https://nanimono.lnk.to/moshimo-idol_paps 「もしも私がアイドルになれたら」Pre-add / Pre-saveキャンペーンhttps://www.teichiku.co.jp/artist/nanimono/ 2ndシングル「もしも私がアイドルになれたら / ただただ怠惰」発売日:2025年8月20日(水)タイトル:Type-A TECH-15562Type-B TECH-15563価格(税抜/税込):¥1,364 […]

The post 【ライブレポート】NANIMONO、新体制お披露目ライブで魅せた“第二章”のはじまり。8月シングル&10月アルバム、11月より全国ツアー first appeared on BARKS.