SUPER☆GiRLSが22日、渋谷ストリームホールにて15周年記念ワンマンライブ(1部:〜4,5,6章も愛は無限大∞公演〜、2部:〜1,2,3章へGO!!超絶☆タイムトラベル公演〜)を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真(11枚) SUPER☆GiRLSは2010年に結成。アイドルファンからは“スパガ”の愛称で親しまれ、日本武道館でのワンマンライブや数々のアイドルフェスを成功させている。現在は“第6章”として全8名で構成されており、今年でグループ結成及びデビュー15周年イヤーを迎え、本ライブが開催された。 スペシャルなワンマンライブの1部は、スパガ現メンバーが在籍後の4章・5章・6章の楽曲で構成されたセットリストとなった。冒頭「ナツカレ★バケーション」「片想いのシンデレラ」など、4章の人気楽曲をパワフルにパフォーマンス。 7代目リーダーを務めている竹内ななみは「私たちSUPER☆GiRLSは、6月12日に結成15周年を迎えました!今日は1日を通して、スパガの15周年を感じていただければなと思います」と意気込みを見せた。 また、本ライブの会場・渋谷ストリームホールは、スパガにとって約6年ぶりのワンマンライブ開催となり、当時加入したばかりであった4期生の門林有羽は「2019年6月にこの会場に立っているんです!覚えていますかー?当時が懐かしくて、エモエモだなぁと」と感慨深そうに振り返った。 5章パートでは、「忘れ桜」(坂林、門林、鎌田、櫻井)、全員で「リボン」、を、この15周年記念ライブでしか聴けないアコースティックバージョンで披露。1部終盤の6章パートでは「蒼い炎!!!!!!」「とびきりだれより夏っぽいこと」近年のスパガを代表する楽曲を展開すると、今年リリースの配信シングル「もっともっと♡」「Re Star☆T!!!!!!」や、最新の配信限定シングル「可愛いだけじゃいられない」を爽やかに披露した。 2部では<1,2,3章へGO!!超絶☆タイムトラベル公演>と題し、グループ初期からの代表曲を披露。これまでのSUPER☆GIRLSの先輩たちから受け継がれてきた楽曲の数々に往年のファンにとってはたまらないセットリストとなり、会場は懐かしさと興奮に包まれた。 ライブは「わがまま GiRLS ROAD」で幕を開け、「汗と涙のシンデレラストーリー」「スイート☆スマイル」と、スパガの礎を築いた楽曲を披露。ユニット曲「Girl’s Party₋my friend Jenny₋」ではマイクスタンドを使ったキュートなパフォーマンスでファンを魅了。 中盤では「夕焼け空に、また明日。」を竹内ななみと柏綾菜によるアコースティックバージョンでのびやかな歌声を響かせると、続けて「Dear〜未来の地図〜」をメンバー全員で披露。MCで柏がサプライズで竹内の好きな所を披露する場面も。 後半戦に入ると竹内が「宣誓!私たちSUPER☆GiRLSは清く正しく100%の笑顔で結成15周年でもアイドルの花道を突き進むことを誓います!」と声高らかに宣言し、「花道!!ア〜ンビシャス」を披露。その後も「イッチャって♪ヤッチャって♪」「JOY!&JOY!!」でさらに盛り上がりを加速させると、「NIJIIROスター☆」「1,000,000☆スマイル」「恋愛ルール」「プリプリ♥SUMMERキッス」と一気に畳み掛け、会場のボルテージは最高潮に。 アンコールでは再び「可愛いだけじゃいられない」を披露すると、お知らせタイムに突入。 “夏曲”第2弾として、大森靖子が作詞作曲を手掛けたデジタルシングル『サマーサイレント・タイマー』のリリースが決定とSUPER☆GiRLSデビュー15周年記念ワンマンライブが12月27日(土)に竹芝ニューピアホールで開催されることも発表され、会場はこの日一番の歓声に包まれる。 「MAX!乙女心」「ラブサマ!!!」「みらくるが止まンないっ!」といった、スパガを代表するキラーチューンを連投し、最後に竹内が「最高の結成15周年記念ライブをありがとうございました!」と改めて感謝の言葉を送り、15周年記念ライブは幕を閉じた。 セットリスト SUPER☆GiRLS 15周年記念ワンマンライブ <1部> SUPER☆GiRLS ワンマンライブ〜4,5,6章も愛は無限大∞公演〜M1:ナツカレ★バケーションM2:片想いのシンデレラM3:情熱RUNNERM4:NIJIIROロード☆M5:はじまりエールM6:コングラCHUレーション!!!!M7:キミニサチアレ!!M8:青春のHONEYM9:スイーツM10:WELCOME☆星空ピース!!!!!M11:Summer LemonM12:StoryM13:忘れ桜M14:リボンM15:蒼い炎!!!!!!M16:Re Star★T!!!!!!M17:すすすすすすすきM18:恋してYESM19:もっともっとM20:Heart DiamondM21:とびきりだれより夏っぽいことM22:可愛いだけじゃいられないM23:夢限大FOREVER <2部> SUPER☆GiRLS ワンマンライブ〜1,2,3章へGO!!超絶☆タイムトラベル公演〜M1:わがまま GiRLS ROADM2:汗と涙のシンデレラストーリーM3:スイート☆スマイルM4:恋☆煌メケーション!!!M5:Girl’s Party₋my friend Jenny₋M6:夕焼け空に、また明日。M7:Dear〜未来の地図〜M8:花道!!ア〜ンビシャスM9:飛行機雲、いつかM10:胸キュンLove SongM11:イッチャって♪ヤッチャって♪M12:JOY!&JOY!!M13:NIJIIROスター☆M14:1,000,000☆スマイルM15:恋愛ルールM16:プリプリ♥SUMMERキッスM17:女子力←パラダイスM18:EveryBody JUMP!!EN1:可愛いだけじゃいられないEN2:MAX!乙女心EN3:ラブサマ!!!EN4:みらくるが止まンないっ! <本公演での発表事項> 慍聴Δい世韻犬磴い蕕譴覆ぁ戰螢蝓璽好ぅ戰鵐鳩萃蝓日程:8月8日(金)会場:汐留シオサイト地下歩道 田中想ソロミニフォトブックZINE3冊同時発売決定!! L舂嗟羽&竹内ななみ 生誕祭開催決定!!日程:10月13日(月・祝)会場:表参道GROUND SUPER☆GiRLS15周年記念 フリーワンマンライブ開催決定!日程:8月10日(日)会場:AKIBAカルチャーズ劇場 SUPER☆GiRLS15周年記念 先輩プロデュース公演決定!渡邉幸愛プロデュース公演日程:9月13日(土)会場:Spotify O-WEST SUPER☆GiRLS15周年記念 先輩プロデュース公演決定!宮崎理奈プロデュース公演日程:10月26日(日)会場:Spotify O-WEST β丱丱鵐薀ぅ岾催決定!会場:Spotify O-WEST日程:9月13日(土) ラフ×ラフ、Root mimiとの3マンライブ日程:10月26日(日)東京女子流とのツーマンライブ А伐洞福病2弾!大森靖子 […]

The post 【ライブレポート】SUPER☆GiRLS、人気曲盛りだくさんの結成15周年記念ライブ開催。大森靖子作詞曲の新曲と年末ワンマンも発表 first appeared on BARKS.