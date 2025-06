ドミノ・ピザが、ゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」とコラボレーション!

期間限定のコラボセットが販売されるほか、抽選で豪華グッズが当たるキャンペーンも実施されます☆

ドミノ・ピザ「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」コラボレーション

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、孤立した世界を繋ぐ配達人の壮大な旅を描くゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』との期間限定コラボキャンペーンをスタート!

日本で最初の宅配ピザチェーンのドミノ・ピザと、“配達”がテーマのゲームDS2が夢のコラボレーションを実現。

今回のコラボでは、DS2の世界観をヒントに、小島秀夫監督とDS2チーム、それぞれのおすすめピザを対象としたピザセットが登場します。

どちらのセットも、ピザもしくはピザBENTOから選べて、エナジーチャージにぴったりな「レッドブル・エナジードリンク」250ml付き!

さらに、対象セットを購入して応募すれば、抽選で豪華グッズが当たるスペシャルキャンペーンも開催されます。

アツアツのピザをほおばりながら、リアルとゲーム、両方の“配達”体験を満喫できるキャンペーンです☆

レッドブルも付いたお得なコラボピザセット

コラボセット販売期間:2025年6月30日(月)〜2025年7月31日(木)

仕事や勉強、家事など、日々のタスクを乗り越えてようやく手に入れた“自分だけの時間”。

なかでも、ゲームに没頭する時間は、現実から解放され、物語の世界に深く入り込める特別なひとときです。

ドミノ・ピザの、その瞬間に「いま一番欲しいもの」を届けたいという想いから、壮大な“配達の物語”を描く『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』との期間限定コラボが実現しました。

小島秀夫監督と制作チームがセレクトしたピザセットが期間限定で楽しめます☆

小島秀夫監督おすすめセット

ギガミート

価格:

ピザ単品(おすすめカスタマイズ:クリスピー生地変更、マヨソース追加)

・お持ち帰り:1199円(税込)〜(クーポン番号:006792 )

・デリバリー:1499円(税込)〜(クーポン番号:773454 )

※生地変更・追加トッピングは追加料金が発生します

※表記価格はSピザを選択した場合です

※このクーポンはオンライン注文限定となります

「ギガ・ミート」をクリスピー生地に変更。

特製マヨソースを追加したお肉感を存分に堪能できるピザが、小島監督おすすめです☆

炭火焼チキテリ

価格:

ピザ単品(おすすめカスタマイズ:クリスピー生地変更、ほうれん草抜き、コーン追加)

・お持ち帰り:1399円(税込)〜(クーポン番号:006792)

・デリバリー:1699円(税込)〜(クーポン番号:773454)

※生地変更・追加トッピングは追加料金が発生します

※表記価格はSピザを選択した場合です

※このクーポンはオンライン注文限定となります

ピザBENTO

・お持ち帰り:990円(税込)〜(クーポン番号:006792)

・デリバリー:1290​円(税込)〜(クーポン番号:773454 )

※表記価格は「ピザBENTO 炭火焼チキテリ+ポテト」を選択した場合の最安価格であり、注文内容により価格は変動します

※追加料金にてサイド変更可能です

※このクーポンはオンライン注文限定となります

もう一つの小島監督のおすすめは、「炭火焼チキテリ」をクリスピー生地に変更。

ほうれん草を抜き、コーンを追加した、甘辛い味わいがクセになるピザです!

小島秀夫監督コメント

幼い頃に観たアメリカ映画の中で、登場人物たちがデリバリーでピザを頼み、ソファに座って頬張る姿に、なぜか強い憧れを抱いたのを覚えています。

丸いピザが箱に入ったまま、まるごと一枚届けられるということには、当時の僕にとって驚きと共にインパクトがありました。

今回のコラボでは、そんな記憶を辿りつつ、自分の好みに合わせて味をセレクトさせてもらいました。

みなさんのお口にも合えばうれしいです。

ぜひご賞味ください。

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH チームおすすめセット

ガーリックマスター

価格:

ピザ単品(おすすめカスタマイズ:ガーリック追加)

お持ち帰り:1199円(税込)〜(クーポン番号:392820 )

デリバリー:1499円(税込)〜(クーポン番号:968529 )

※生地変更・追加トッピングは追加料金が発生します

※表記価格はSピザを選択した場合です

※このクーポンはオンライン注文限定となります。

ピザBENTO

・お持ち帰り:890円(税込)〜(クーポン番号:392820 )

・デリバリー:1,190円(税込)〜(クーポン番号:968529 )

※表記価格は「ピザBENTO ガーリック・マスター+ポテト」を選択した場合の最安価格であり、注文内容により価格は変動します※追加料金にてサイド変更可能です

※このクーポンはオンライン注文限定となります

DS2チームおすすめは、ガーリックを追加した「ガーリック・マスター」!

ニンニク好きにはたまらない味わいです。

スパイシー

価格:

ピザ単品(おすすめカスタマイズ:クリスピー生地変更、マヨソース追加)

お持ち帰り:1199円(税込)〜(クーポン番号:392820 )

デリバリー:1499円(税込)〜(クーポン番号:968529 )

※生地変更・追加トッピングは追加料金が発生します

※表記価格はSピザを選択した場合です

※このクーポンはオンライン注文限定となります

「スパイシー」をクリスピー生地に変更し、マヨソースを追加。

DS2チームおすすめのギルティ感マシマシなピザです!

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外

※ウェブ、ドミノ・ピザ注文アプリで注文できます

※本キャンペーンは予告なく変更・中止になる場合があります

抽選で合計24名に豪華グッズが当たるキャンペーン

キャンペーン期間:2025年6月30日(月)〜7月31日(木)

当選連絡:2025年8月中旬 / 発送:8月下旬以降

応募条件:対象セットの購入+応募フォーム入力

当選賞品(抽選/全24名):

・小島監督サイン入り DualSense ワイヤレスコントローラー “DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH” リミテッドエディション 1名

・DEATH STRANDING 2 BATH BALL 1BOX(24個入り) 3名

・「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」オリジナルブルゾン(非売品) 10名

・「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」オリジナルTシャツ(非売品) 10名

応募方法:

・STEP 1:ドミノ・ピザ公式サイトまたは公式アプリより対象セットを購入

・STEP 2:対象セット購入に合わせて、公式サイト内の応募フォームに、必要情報を入力して応募

・STEP 3:対象セットをご購入、かつ応募フォームより応募された中から、順次当選者の方に当選の案内メールが送信されます

・STEP 4:後日、登録された住所宛に当選品が到着します

コラボセットを購入して応募すると、抽選で合計24名に豪華グッズが当たるキャンペーンが開催されます。

当選者数が1名の特別な賞品「小島監督サイン入り DualSense® ワイヤレスコントローラー “DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH” リミテッドエディション」をはじめ、非売品スペシャルアイテムなどが登場します。

賞品には、中にマスコットが入ったバスボールも登場。

背中にロゴが入ったブルゾンは、10名に当たります!

ラグランスリーブがおしゃれなTシャツも10名に。

ブラック×ホワイトで大人っぽく着こなせます☆

※当選品は選べません

※オリジナルブルゾン・TシャツはユニセックスLサイズです

【注意事項】

・本キャンペーンは株式会社ドミノ・ピザ ジャパンが主催しています。

・当選賞品の使用に起因したトラブル・事故等によるすべての損害について、ドミノ・ピザは一切の責任を負いません。

・入力内容に不備がある場合、または長期不在で連絡が出来ない場合は当選が無効になります。

・本キャンペーンは、予告なく中止または内容や賞品が変更となる場合があります。

・本キャンペーンの参加、当選の権利および賞品の贈呈は、日本国内在住の方に限ります。

・本キャンペーンの応募状況および抽選結果に関するお問い合わせには答えられません。

・本キャンペーンの当選者は、同時期に実施している同一製品を対象とした他のキャンペーンには当選できない場合があります。

・当選の権利および賞品は、当選者本人のものとなり、家族・友人等への譲渡、転売、換金はできません。

・記入した情報に不備があった場合、当選の権利が無効となります。

・インターネット通信料・接続料は応募者の負担となります。通信の際の接続トラブルについては、責任を負いかねます。

・各種キャンペーンへの応募または応募できなかったことにより生じた損害については、ドミノ・ピザの責めに帰すべき事項がある場合を除き、ドミノ・ピザはいかなる責任も負わず、また、賠償する義務を負うものではありません。

・当選賞品の使用に起因したトラブル・事故等によるすべての損害について、ドミノ・ピザは一切の責任を負いません。

一度試してみたくなる、小島秀夫監督とDS2チームおすすめのカスタマイズピザ!

ドミノ・ピザとゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のコラボレーションピザは、2025年6月30日(月)から7月31日(木)までの期間限定で登場します。

