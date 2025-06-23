¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¡×¤òÅÏ¤¹¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ºÐ¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®³ØÀ¸¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡© ²ÈÄí¤´¤È¤Î»Ï¤áÊý¤Î¼ÂÂÖ
¤ª¾®¸¯¤¤¤òÅÏ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Óー¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬2025Ç¯4·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤òÅÏ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÏ¤¹Í½Äê¤Î»þ´ü¤Ï¼¡¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤È¤¤«¤é¡§7.1¡ó
¡¦¾®1¤«¤é¡§30.3¡ó
¡¦¾®2¤«¤é¡§6.1¡ó
¡¦¾®3¤«¤é¡§8.1¡ó
¡¦¾®4¤«¤é¡§10.1¡ó
¡¦¾®5¤«¤é¡§8.1¡ó
¡¦¾®6¤«¤é¡§5.1¡ó
¡¦Ãæ1¤«¤é¡§10.1¡ó
¡¦Ãæ2¤«¤é¡§2.0¡ó
¡¦¹â1¤«¤é¡§6.1¡ó
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§6.9¡ó
¾®³Ø1Ç¯À¸¤¬30.3¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª¶â¤Î³µÇ°¤ä²ÁÃÍ¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ë¶âÁ¬´¶³Ð¤òÍÜ¤ï¤»¤ë²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ¶â³Û¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡© ³ØÇ¯ÊÌ¤ÎÁê¾ì¤ò¾Ò²ð
¤ª¾®¸¯¤¤¤Î¶â³Û¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ØÇ¯ÊÌ¤Î1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¡Ê1～3Ç¯À¸¡Ë¡§995±ß
¡¦¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¡Ê4～6Ç¯À¸¡Ë¡§1091±ß
¡¦Ãæ³ØÀ¸¡§2724±ß
¡¦¹â¹»À¸¡§4962±ß
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°èº¹¤ä»Ò¤É¤â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÏ¤·Êý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡ª ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÅÏ¤·Êý¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤ä²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
1.Äê³ÛÀ©¡ÊËè·î·è¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤òÅÏ¤¹¡Ë
ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢·×²èÅª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌÜÅª¤â¤Ê¤¯ÅÏ¤¹¤À¤±¤À¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÏ²Èñ¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤Î¥ëー¥ë¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.À®²ÌÊó½·À©¡Ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤äÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¡Ë
¤ª¶â¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿·ë²Ì¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤È³Ø¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¼êÅÁ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈµÕ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.É¬Í×ÅÔÅÙÀ©¡Ê»È¤¤¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÅÔÅÙÅÏ¤¹¡Ë
É¬Í×À¤äÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·×²èÅª¤ËÃù¤á¤ë½¬´·¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¶âÁ¬¶µ°é¤ÎÂè°ìÊâ¡£¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·è¤á¤è¤¦
¤ª¾®¸¯¤¤¤ÏÃ±¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£²¿ºÐ¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤éÅÏ¤¹¤«¤Ë¤ÏÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤é·î1000±ßÄøÅÙ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢³ØÇ¯¤äÀ¸³è´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¶â³Û¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏ¤·Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Äê³ÛÀ©¤äÊó½·À©¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥ëー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î»È¤¤Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ï»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Óー¥«¥ì¥ó¥Àー ¥è¥àー¥Î¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー