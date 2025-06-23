¤¦¤ÄÉÂ¸øÉ½¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡È¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡É»þ´ü¤Î¾É¾õ¤ò¹ðÇò¡¡¤»¤óÌÑ¤Ç¡Ö±§Ãè¿Í¤È¸ò¿®¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡¸µ¡ÖHKT48¡×¤Ç½÷Í¥¡¦Ñ»¶ÌÍÚ¡Ê28¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤Ï¡Ö¤»¤óÌÑ¤¬½Ð¤Æ¤Æ±§Ãè¿Í¤È¸ò¿®¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í¤È¤Þ¤È¤â¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÝµÉÂ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢¡¢º£¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ª»Å»ö¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¤È¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò»ý¤Æ¤¿¤ê¡¢¡Øº£Æü¤â°ìÆü¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤À¤«¤é¡Ä¤¦¤ÄÉÂ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¾Ç¤é¤º¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤È¤³¤È¤óµÙ¤ó¤Ç¡£µÙ¤à¤³¤È¤Ï´Å¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤Ï17Ç¯2·îÃæ½Ü¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢Æ±4·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢Æ±12·î27Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡ÖËÜ³ÊÅª¤ËÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÈ¯É½¡£19Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£µÙÍÜ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸å¤Ë¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£