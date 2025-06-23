¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ã¤×¤ê¡×ROLAND¤¬à¥Þ¥Þ¤È»Ò°é¤ÆáÊó¹ð¡ª¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢6ºÐ»ù¤È¤Îà¼ê·Ò¤®á»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯²û¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¾¯¤·°Õ³°¡×¤ÎÀ¼¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤ÇÃçÎÉ¤¯3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥Û¥¹¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎROLAND(¥í¡¼¥é¥ó¥É)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Îà¼ê·Ò¤®á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤Ù¥Þ¥Þ¤È»Ò°é¤Æ¤¹¤ë²ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Snow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢»ÒÌò¤Îº´Æ£Âç¶õ¤È¤¦¤Ä¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£3¿Í¤È¤â¥¹¡¼¥Ä¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÉº¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ROLAND¤Ï20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×(TBS)Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éÀøÆþ¤Î¿·´´Àþ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë°¤Éô¡¢º´Æ£¤È»²²Ã¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢°¤Éô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä1¿Í¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤¢¤Ù¥Þ¥Þ¤È¤Î»Ò°é¤ÆÁÇÅ¨¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤¹¤¯¤¯¤ó¤¬¤¹¤´¤¯²û¤¤¤Æ¤Æ¡¡¤º¤Ã¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ë¤Î¤¬Í¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖROLAND¤µ¤ó¤Æ»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¤§ ¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ROLAND¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢¤¹¤°¤ËÃæÂà¤·18ºÐ¤Ç¥Û¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£8Ç¯¤Î¥Û¥¹¥ÈÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢26ºÐ¤ÇÆÈÎ©¡£¸½ºß¤ÏÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£