¡Úºå¿À¡Û¥É¥é1°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤é3Åê¼ê¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡2¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤â¡Ö¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê½Ò¤Ù¤ë¡¡º´Æ£Ï¡¤¬ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤¯1Æü¤ÇËõ¾Ã
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï23Æü¡¢°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡¢ÉÙÅÄÏ¡Åê¼ê¡¢º´Æ£Ï¡Åê¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î°Ë¸¶Åê¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4²óÆâÌî¥´¥í¤òÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥°¥é¥Ö¤ÇÃÆ¤¯¥¨¥é¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¡¼¥É¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬Íîµå¤È¡¢2¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç2¥¢¥¦¥È2¡¦3ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥ºÁª¼ê¤ËÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î°ìÂÇ¤È¤Ê¤ê2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë¸¶Åê¼ê¤ÏÅÐÈÄ¸å¡Ö¤¤¤Ä¤âÌî¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼é¤ê¤Ç¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÅê¼ê¤Ï¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç²ÝÂê¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº´Æ£Åê¼ê¤ÏÁ°Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤Ê¤¯1Æü¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨6.30¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢23Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï10.35¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£