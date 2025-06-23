¡ÈºÇ¶¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¡É¼Äºê°¦¡Ö¤Þ¤¿¤â¤ä¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¾Ð¡×¡Ö¸À¤¤Ìõ¤µ¤»¤Æ¡Á¡ª¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼Äºê°¦¡Ê33¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025Ê¿ÄÍ³«ºÅµÇ°¥²¡¼¥à¡×¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¾Ð¡×»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¼Äºê°¦
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë»Ïµå¼°¤Ç¡¢ºÆ¤Ó²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¼Äºê¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤â¤ä¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¾Ð¡×¤ÈÅêµå¤Î·ë²Ì¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Á¡Ê¢«¸À¤¤Ìõ¡Ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Ð´é¤ÇÅêµå¤ËÎ×¤ó¤À»Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅêµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¾Ð¡×»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¼Äºê°¦
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë»Ïµå¼°¤Ç¡¢ºÆ¤Ó²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¼Äºê¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤â¤ä¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¾Ð¡×¤ÈÅêµå¤Î·ë²Ì¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Á¡Ê¢«¸À¤¤Ìõ¡Ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Ð´é¤ÇÅêµå¤ËÎ×¤ó¤À»Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅêµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£