¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÇºÇÂç3Ëü±ß°ú¤¤Î¡ÖSUMMER SALE¡×³«ºÅÃæ¡ª
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï6·î20Æü¡Á7·î11Æü¤Î´ü´Ö¡¢²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖSUMMER SALE¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡¢ÀðÉ÷µ¡¡¢½ü¼¾µ¡¡¢ÁÝ½üµ¡¡¢¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÓ»þ·×¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¢À¶¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖSUMMER SALE¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ØÄê¾¦ÉÊ¤¬ºÇÂç3Ëü±ß°ú¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇºÇÂç6Ëü±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÆþ¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×Á´Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ç»È¤¨¤ë¡Ê¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSUMMER SALE¡×¤Ç¤Ï6·î20¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¡¢Âæ¿ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¼Ç¤Î6¾öÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖRASU221X¡×¤ò7Ëü4800±ß¡¢¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖHD08ULFBPRENT¡×¤ò2Ëü9800±ß¡¢SHARK¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÖCS851JMVAE¡×¤ò4Ëü5800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖºÇÂç6Ëü±ß°ú¤¡×
¡¡¡ÖSUMMER SALE¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ØÄê¾¦ÉÊ¤¬ºÇÂç3Ëü±ß°ú¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇºÇÂç6Ëü±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSUMMER SALE¡×¤Ç¤Ï6·î20¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¡¢Âæ¿ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¼Ç¤Î6¾öÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖRASU221X¡×¤ò7Ëü4800±ß¡¢¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖHD08ULFBPRENT¡×¤ò2Ëü9800±ß¡¢SHARK¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÖCS851JMVAE¡×¤ò4Ëü5800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£