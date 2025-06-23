¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§Leofoto¡Ö¼Ì¿¿²È¥³¥é¥Ü»°µÓ¡×¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢ÀèÃå10Ì¾¤ËºÇ¿·¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÊ¤Î1¤Ä¡ÖTENZIN 10L ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥É¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢ÁÏÎ©20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼Ì¿¿²È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Leofoto»°µÓ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Summit Creative¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤¬ÀèÃå10Ì¾¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ëー¥¯¡¦¥ª¥¶¥ï»á¡¢´îÂ¿Â§»Ò»á¡¢Ã¤ÌîÀ¶»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿»°µÓÀ½ÉÊ¡£
¹ØÆþ¡¦±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Summit Creative¤Î¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¡ÖTENZIN¡×¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤¬ÀèÃå10Ì¾¤Ë¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖTENZIN¡×¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¥«¥éー¤Ï±þÊç¼Ô¤¬Áª¤Ù¤ë¡£¹ØÆþÅ¹ÊÞ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾
¥ëー¥¯¡¦¥ª¥¶¥ï/´îÂ¿Â§»Ò/Ã¤ÌîÀ¶ ³Æ»á¥³¥é¥Ü»°µÓ¡Ü¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°ÆÃÅµÉÕ¤¡ÊLK-324C / LS-324CKN / LS-284CTK¡ËÈÎÇä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤òÆÃÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢Summit Creative¡ÖTENZIN¡×¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤¬ÀèÃå10Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£¥µ¥¤¥º¡¢¥«¥éー¤ÏÁªÂò¤¬²ÄÇ½¡£