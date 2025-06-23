ËâºÀÅÍ¡¢Ä¹½÷¤Î13ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½ËÊ¡¡ÖÎØ³Ô¤¬±üÍÍ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÀäÂÐÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡Û¸µ³ÊÆ®²È¤ÎËâºÀÅÍ¤¬6·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¡¢13ºÐÄ¹½÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
ËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖÄ¹½÷13ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤ÏÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¼«»£¤êÃæ¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤ÎÎØ³Ô¤¬±üÍÍ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÀäÂÐÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÀÎ¤Î¥Þ¥Þ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËâºÀÅÍ¤Ï2007Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÂô¿´¤È·ëº§¡£2012Ç¯6·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2014Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2019Ç¯1·î¤ËÂè3»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¡¢13ºÐÄ¹½÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ËâºÀÅÍ¡¢Ä¹½÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖÄ¹½÷13ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤ÏÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¼«»£¤êÃæ¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ËâºÀÅÍ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤ÎÎØ³Ô¤¬±üÍÍ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÀäÂÐÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÀÎ¤Î¥Þ¥Þ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËâºÀÅÍ¤Ï2007Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÂô¿´¤È·ëº§¡£2012Ç¯6·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2014Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2019Ç¯1·î¤ËÂè3»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û