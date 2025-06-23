¾¾Ê¿·ò¡Ö°ì½ï¤Ë¹ñÀªÄ´ºº¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥ì¡ª¡×¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐIIÂØ¤¨²Î¤Ç¿·CM½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤¤¤¶¡¢¹ñÀªÄ´ºº¡ª¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÀªÄ´ºº¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾¾Ê¿¤Ï¡Ö¹ñ¤Î»ö¶È¡¢¤·¤«¤âÁ´¹ñÌ±¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹ñÀªÄ´ºº¤Î¹Êó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö»ä¼«¿È¤ÏºÇ½é¡¢¿Í¸ý¤äÀ¤ÂÓ¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ°é¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¡¢»Ò¶¡»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤´ðÁÃ¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ê¤³¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³§¤µ¤ó¤Î²óÅú¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡CM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¡Á¢ö¡×¤È²Î¤Ã¤¿ÂØ¤¨²Î¤¬Î®¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ë¾è¤»¤Æ¥µ¥ó¥Ð¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡ÖÄ´ºº¤Ë½¾»ö¤¹¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¯¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡¢°ì½ï¤Ë¹ñÀªÄ´ºº¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥ì¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£