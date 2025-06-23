À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¶âÂ°»É½«¡Ö¥ß¥ã¥ªÂ²¼â½«¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
µ®½£¾Ê·õ²Ï¸©¤Î¥ß¥ã¥ªÂ²¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»É½«¡Ö¼â½«¡×¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¶âÂ°¤òÍÑ¤¤¤¿»É½«¤Ç¡¢»åËÂ¤®¡¢ÉÛ¿¥¤ê¡¢»É½«¡¢ÌÏÍÍ¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¡¢¼âÉÕ¤±¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¹©Äø¤¬¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤À¡£¼â½«¤ÏÆÈÆÃ¤Î¼Á´¶¤òÈ÷¤¨¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿§ºÌ¤Ï¶âÂ°¤Î¡Ö¼â¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¹õ¡¢ÀÖ¡¢ÀÄ¤Ê¤É¤Î¿§¹ç¤¤¤Ë¤è¤ë»É繡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇËÑ¤Ê¤¬¤é¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤âÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥ã¥ªÂ²¼â½«¤Ï2006Ç¯¤Ë¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÂåÉ½À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Î¶½÷»°¶å¤µ¤ó¤ÏÆ±µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ²ÈµéÅÁ¾µ¼Ô¤Î1¿Í¤À¡£Î¶½÷»°¶å¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦ÄÄ±ð¤µ¤ó¤â¼â½«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼â½«¤ò¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ä¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼â½«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë