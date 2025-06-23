°û¿©Å¹¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ¤Î´é¤ò¼òÉÓ¤Ç²¥¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡28ºÐ¤Î·úÀß¶È¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¤¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤Î´é¤ò¼òÉÓ¤Ç²¥¤ê¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢28ºÐ¤Î·úÀß¶È¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÅÄ»ÔÍ§ÅÄ¤Î·úÀß¶È¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯6·î22Æü¸áÁ°0»þ48Ê¬º¢¡¢ÆüÅÄ»Ô·¨¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¤¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê39¡Ë¤Ë¼òÉÓ¤Ç²¥¤ê¤«¤«¤ê¡¢±¦ÌÜÉÕ¶á¤Ë½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þÊÌ¡¹¤Ë°û¿©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£