高齢者住宅への住み替えを検討されている方に向けて！神奈川県住宅供給公社／東京都住宅供給公社「シニアライフセミナー」

神奈川県住宅供給公社と東京都住宅供給公社は、令和7年7月16日(水曜日)に、将来に向けて高齢者住宅への住み替えを検討されている方に向けてシニアライフセミナーを、新宿エルタワーで開催します。

セミナーの第1部では、講師の山中 由美氏を迎え、高齢期の住まいに関する基礎知識や後悔しない選び方をわかりやすく解説します。

第2部では、お元気なうちから看取りまで、自分らしく安心・快適な生活を送る選択肢の1つとして神奈川県・東京都両公社の自立型介護付有料老人ホームを紹介します。

シニアライフセミナー

〜超高齢社会のいま!将来の暮らし、本当に誰かに頼れますか?〜

第1部 高齢者の住まい、住み替えタイミングはいつ?

自立時と要介護時で異なる「高齢者住宅の分類と特徴」

講師:エイジング・デザイン研究所代表 山中 由美氏

国内外の老人ホームを800か所以上訪問調査。

社会保障、介護制度、老後の資金計画に詳しい、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

第2部 自立型介護付有料老人ホームの紹介

元気なうちに住み替える!

(1)神奈川県住宅供給公社「ヴィンテージ・ヴィラ」シリーズ

(2)東京都住宅供給公社「明日見らいふ南大沢」

開催日時 :令和7年7月16日(水)

開場12時30分、開演13時、終了予定16時

実施場所 :新宿エルタワー サンスカイルーム30階

(東京都新宿区西新宿1-5-1)

参加対象者:有料老人ホームへの入居を検討の65歳以上の方、またはご家族の方

定員 :100名(完全予約制)

※応募多数の場合は抽選となります。

締切日以降にご当選の方へ招待状、落選された方へ落選通知を発送します。

参加費 :無料

■申込方法等

申込方法:電話受付 事前予約制

応募締切:令和7年7月7日(月)

申込先 :神奈川県住宅供給公社 高齢者事業部

電話 :0120-428-660(受付時間:平日9時から17時)

