本場のマレーシアのコンテンツやマレーシア人との交流も！マレーシアフェア2025大阪

マレーシアフェア2025大阪

開催日時 :2025年6月27日(金)から29日(日) 10時から18時

開催場所 :ららぽーとEXPOCITY(大阪府吹田市)

入場料 :無料

※開催時間は変更になる可能性があります。

2025年6月27日(金)から6月29日(日)までららぽーとEXPOCITYにて「マレーシアフェア2025大阪」を開催します。

今回は、満喫するための5つの方法を公開☆

初の大阪開催となる「マレーシアフェア2025大阪」は、日本国内だけでなく、マレーシアからも多くの方々が来日し、ブースを出展します。

そのため、本場のマレーシアのコンテンツやマレーシア人との交流を通じて、まるで「マレーシアを旅行する」ような気分を味わえるイベントです。

(1)ステージショーを楽しもう【ステージプログラム】

■民族舞踊団「ブリギット・セニ・マラッカ」

マラッカ州の公式舞踊団である「ブリギット・セニ・マラッカ」は、国内外で数々の賞を受賞した実力派のダンスグループです。

マレーシアの多民族国家を表現した華やかな舞踊ショーは必見です!

マラッカ州の公式舞踊団「ブリギット・セニ・マラッカ」

■マレーシア観光年2026マスコットキャラクター:マレーグマのウィラとマンジャ登場

マレーシア観光年2026の公式キャラクター、マレーグマのペア「ウィラ(Wira)」と「マンジャ(Manja)」がマレーシアフェアに登場します。

会場にてグリーティングを楽しめます。

マレーグマのウィラとマンジャ

ステージスケジュール

(2)グルメを楽しもう【キッチンカー】

2025年のマレーシアフェアでは、4台のキッチンカーが出展し、マレーシアの代表的な食べ物や飲み物を販売します。

多種多様なメニューが揃い、「グルメ天国マレーシア」を体験できます。

会場内で楽しめるマレーシア本格グルメ

※上記メニューは一部抜粋です。

(3)マレーシア文化を楽しもう【アクティビティ】

マレーシアの伝統工芸「バティック」の色塗り体験や、天然染料を使ったヘナタトゥーといったマレーシアの文化を体験できます。

バティックの色塗り体験

ヘナタトゥー体験

(4)マレーシアショッピングを楽しもう【イベント公式ショップ:Halal2Goマート】

食品や雑貨など、マレーシアの商品が一堂に会するイベント公式ショップ「Halal2Goマート」が会場内にオープンします。

当日会場では、1,500円以上購入の方に先着でプチギフトをプレゼント。

(※限定100個/日)

Halal2Goマートで買えるおすすめお菓子

(5)マレーシアグッズをもらおう【大抽選会】

マレーシアならではの超豪華賞品が当たる大抽選会を毎日実施します。

アンケートに答えるだけで、誰でも参加可能です!当日、会場にて配布されるパンフレット内の二次元コードから参加できます。

大抽選会賞品

マレーシアフェア2025大阪は、多彩なコンテンツで訪れる人々を楽しませ、本場のマレーシア文化を体験できる魅力的なイベントとなっています。

